MSV Duisburg: Nächstes Testspiel fix - gegen Top-Regionalligist

Der MSV Duisburg hat den nächsten Testspiel-Termin in der Vorbereitung auf die kommende Drittliga-Saison festgezurrt. Es geht gegen einen Klub aus der Regionalliga West.

Der MSV Duisburg hat einen weiteren Testspiel-Termin in der Vorbereitung auf die kommende Spielzeit in der 3. Liga vermeldet. Am Samstag, 2. Juli treffen die Zebras auf den SC Preußen Münster. Vorbereitungspartien gegen den West-Regionalligisten, der den Aufstieg in der abgelaufenen Saison haarscharf verpasste, haben bei den Meiderichern eine gewisse Tradition. Gespielt wird um 15.30 Uhr, voraussichtlich an der Westender Straße.





Der Startschuss für die Sommervorbereitung beim MSV fällt bereits am 13. Juni. Zwei weitere Testspiele sind darüber hinaus bereits fix: Am 19. Juni geht es gegen den Duisburger Kreisligisten MTV Union Hamborn. Am 9. Juli misst der MSV die Kräfte mit Bundesligist und Champions-League-Teilnehmer Bayer Leverkusen. Der Saisonstart in der 3. Liga ist für das Wochenende vom 22. bis 24. Juli angesetzt.