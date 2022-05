3. Liga: SC Verl verpflichtet Nachfolger für Ron Berlinski

Der Sportclub Verl hat am Dienstag einen neuen Mittelstürmer verpflichtet. Er könnte in die Fußstapfen von Ron Berlinski treten, der bekanntlich zu Rot-Weiss Essen wechselt.

Dass der SC Verl seinen Torjäger Ron Berlinski (Neun Tore und drei Vorlagen in 24 Einsätzen, Anm. d. Red.) an Rot-Weiss Essen verliert, steht schon seit einigen Wochen fest. Nun haben die Verler reagiert und einen neuen Mittelstürmer präsentiert - einen Nachwuchsmann, mit großem Potential.

Koray Dag, türkischer U19-Nationalspieler, unterschrieb am Dienstag einen Vertrag an der Verler Poststraße. Dag spielte zuletzt für die U19 des SC Paderborn in der U19Bundesliga West und kam auch in der zweiten Mannschaft in der Oberliga zu seinen ersten Einsätzen im Seniorenbereich.

In der U19 kam er 16 Mal (vier Tore) zum Einsatz und in der Oberliga bestritt er sieben Begegnungen (zwei Treffer). "Für mich stimmt in Verl einfach das Gesamtpaket. Ich hatte gleich ein gutes Gefühl und ich werde versuchen, das durch Leistung zurückzugeben", freut sich der Deutsch-Türke, der auch im Nachwuchs des VfL Bochum und Borussia Dortmund spielte, auf die Herausforderung beim Drittligisten.

Koray Dags neuer Trainer Michel Kniat kennt ihn sehr gut. Beide arbeiteten bereits beim SC Paderborn zusammen.

"Koray hat sehr großes Potenzial. Er ist torgefährlich und technisch in der Lage viele Situationen spielerisch zu lösen. In seinem Alter steht Koray natürlich erst am Anfang seiner Entwicklung im Männerbereich, weshalb wir ihn behutsam aufbauen werden", erklärt Verls Sportchef Sebastian Lange die Verpflichtung.