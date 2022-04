Viktoria Berlin mit viel Rückenwind vor wichtigem MSV-Spiel

Fußball-Drittligist MSV Duisburg gastiert am Samstag bei Viktoria Berlin. Für beide Vereine ist es ein wichtiges Spiel im Kampf um den Ligaverbleib.

Die Erleichterung war groß beim MSV Duisburg nach dem 2:1-Erfolg am Samstag gegen den Halleschen FC – ein wichtiger Sieg über einen direkten Konkurrenten im Abstiegskampf. Mit diesem Ergebnis rehabilitierte sich der Klub aus Meiderich für die peinliche 1:5-Pleite im vorherigen Spiel beim 1. FC Kaiserslautern.

Am Samstag steht Duisburg vor dem nächsten Sechs-Punkte-Spiel. Dann ist die Truppe von Chef-Trainer Hagen Schmidt zu Gast im Friedrich-Ludwig-Jahn-Sportpark bei Viktoria Berlin. Aktuell hat der MSV einen Punkt Vorsprung auf die Viktoria und dazu ein Spiel weniger absolviert. Der erste Abstiegsplatz, den der SC Verl belegt, ist fünf Zähler entfernt. Allerdings treffen beide Mannschaften noch am letzten Spieltag aufeinander. Deswegen braucht die Schmidt-Elf weiterhin jeden Punkt, um nicht noch in große Abstiegsnot zu geraten.

Nach Muzzicato-Aus – Toku mit gutem Einstand

In Berlin hofft der Tabellen-15. auf den zweiten Dreier in Folge. Doch die Aufgabe wird alles andere als einfach. Wer hätte vor wenigen Wochen gedacht, dass die Viktoria zu diesem Zeitpunkt auf einem Nichtabstiegsplatz stehen würde? Wohl kaum jemand. Zwischenzeitlich war der Aufsteiger elf Liga-Spiele ohne Sieg und kassierte in diesen Partien satte 26 Gegentreffer. Nach der 0:2-Niederlage in Wehen Wiesbaden – Mitte Februar – zog der Klub die Reißleine und reagierte auf den Negativtrend, Trainer Benedetto Muzzicato wurde beurlaubt.

Am 03. März wurde dann Farat Toku als Nachfolger vorgestellt. Der gebürtige Bochumer trainierte von Januar 2015 bis Oktober 2019 erfolgreich den Traditionsverein SG Wattenscheid 09 und war seit der Insolvenz ohne einen Verein. Die Bilanz des Fußballlehrers nach dem Amtsantritt – sechs Spiele, acht Punkte. Vor allem in den jüngsten beiden Partien sorgte die Toku-Elf für Furore. Auf den sensationellen 2:1-Erfolg über den unangefochtenen Spitzenreiter 1. FC Magdeburg folgte ein 1:0-Sieg beim Tabellenneunten Borussia Dortmund II. Stürmer Soufian Benyamina ist aktuell in Top-Form und traf dreimal in den vergangenen drei Spielen.