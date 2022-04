3. Liga: "Wichtiger Sieg" - BVB II mit geglückter Revanche

Am 32. Spieltag konnte die U23 von Borussia Dortmund ihre Negativserie in der 3. Liga beenden. BVB-Trainer Maaßen war nach der Partie sichtlich erleichtert.

Nach zuletzt fünf Pleiten in Serie konnte die U23 von Borussia Dortmund am 32. Spieltag der 3. Liga endlich wieder punkten. Die Nachwuchs-Borussen gewannen das Auswärtsspiel bei Viktoria Köln mit 2:0 (1:0). Die Tore in dieser Partie besorgten Mannschaftskapitän Franz Pfanne und Mittelstürmer Richmond Tachie.

Mit jetzt 16 Punkten Abstand auf die gefährdeten Ränge hat der BVB den Klassenerhalt so gut wie sicher. Das weiß auch Dortmund Cheftrainer Enrico Maaßen, dementsprechend erleichtert war der 38-jährige nach dem Schlusspfiff.

„Wir sind sehr glücklich dieses Spiel nach fünf Pleiten in Serie gewonnen zu haben. Das war ein ganz wichtiger Sieg für uns, denn es macht schon etwas mit der Mannschaft, wenn man so oft hintereinander verliert”, bilanzierte Maaßen.

Des Weiteren erklärte der Coach, dass Aufgeben trotz der Sieglos-Serie nie eine Option war: „Wir sind bei uns geblieben und haben die Art und Weise wie wir Fußball spielen nicht verändert. Wir haben es dieses Mal wieder gut gemacht, es war ein sehr enges Spiel, genauso wie die letzten Partien. Wir wussten, dass Köln Qualität hat und es Chancen auf beiden Seiten geben würde. Das Hinspiel war ähnlich eng, deshalb war der Sieg sowas wie eine Revanche und unterm Strich haben wir verdient gewonnen.” Das Hinspiel beider Mannschaften am 13. Spieltag ging durch ein Tor von Daniel Buballa mit 1:0 an die Kölner.

Trotz Heimpleite war Kölns Cheftrainer Olaf Janßsen ebenfalls zufrieden mit dem Auftritt seiner Truppe. Auch für die Kölner scheint ein Abstieg wohl eher unwahrscheinlich. Sechs Spieltage vor Saisonende beträgt der Abstand zu den Abstiegsrängen neun Zähler.





„Unterm Strich bin ich ein sehr zufriedener Trainer, weil wir unter besonderen Umständen in dieses Spiel gegangen sind und wir trotzdem unseren Ansatz nicht aus den Augen verloren haben und versucht haben, Lösungen zu finden. Wir haben uns einige sehr gute Möglichkeiten herausgespielt und das fand ich gut”, erklärte Janßen auf der anschließenden Pressekonferenz.

Für den kommenden Spieltag steht den Kölnern jedoch eine weitere Mammutaufgabe bevor. Für die Viktoria geht es auswärts zum Tabellenführer Magdeburg. Die Borussia empfängt zuhause Abstiegskandidat Viktoria Berlin.