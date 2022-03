MSV Duisburg: Das sagt ein Mannheimer Junge über den Pott und die MSV-Fans

Der MSV Duisburg spielt am Sonntag (13 Uhr, RevierSport-Liveticker) gegen den FSV Zwickau. Dann will auch ein Mittelfeldspieler wieder in der Startelf stehen.

Niclas Stierlin ist vor der Saison von der Spielvereinigung Unterhaching zum MSV Duisburg gewechselt. Der 22-Jährige spielt eine ordentliche Saison und bestritt 26 Einsätze, 19 davon von Beginn an, für den MSV. In den letzten zwei Spielen wurde der Mittelfeldspieler jedoch nur eingewechselt. "Niclas bringt immer eine verlässliche Leistung auf dem Platz, er hat eine gute Intensität und hat sich gut entwickelt. Jetzt erlebt er eine kleine Phase mit Widerständen. Aber gegen Widerstände muss man ankämpfen, das wird ihn auch weiter bringen. Das macht er auch im Training sehr fleißig", lobt MSV-Trainer Hagen Schmidt seinen Schützling. Niclas Stierlin - persönliche Daten: SpVgg Unterhaching: 53 Spiele, vier Tore, keine Vorlage MSV Duisburg: 30 Spiele, kein Tor, zwei Vorlagen RB Leipzig: 2 Spiele, kein Tor, keine Vorlage RB Leipzig U19: 57 Spiele, zwölf Tore, drei Vorlagen Der Mannheimer Junge sieht es ähnlich und zieht eine bisher positive, persönliche MSV-Bilanz. "Ich fühle mich sehr wohl in Duisburg. Mir gefällt es sehr gut hier. Natürlich ist alles anders als bei meinem letzten Verein Unterhaching in Bayern (lacht). Aber das Ruhrgebiet ist auch schön. Ich bin sportlich zufrieden und glaube, dass ich hier beim MSV eine gute Entwicklung vollzogen habe", sagt Stierlin. Vielleicht wird Stierlin schon am Sonntag (13 Uhr, RevierSport-Liveticker) gegen den FSV Zwickau in die Startelf zurückkehren. 8500 Karten - 250 Fans aus Zwickau - haben die Zebras für dieses Spiel bereits abgesetzt. "Die MSV-Fans sind toll und machen immer eine gute Stimmung. Wir freuen uns alle auf das Heimspiel", betont der gebürtige Mannheimer Stierlin.

