3. Liga: MSV Duisburg mit dem zweiten Winterzugang

Der MSV Duisburg rüstet sich für den Abstiegskampf in der 3. Liga. Nun wurde Zugang Nummer zwei vorgestellt.

Marvin Knoll war der erste Winterzugang des MSV Duisburg. Er soll die bisher wacklige Defensive der Zebras stabilisieren. Der 31-Jährige kommt vom FC St. Pauli. Hier kam Knoll in der Hinrunde kein einziges Mal zum Einsatz. "So ist das, wenn die Mannschaft im Flow ist, ich war dann auch noch verletzt. Es gibt dann keine Gründe für den Trainer zu wechseln. Das musste ich so akzeptieren. Ich hatte keine Argumente. Aber jetzt will ich einfach wieder spielen. Ich freue mich hier beim MSV zu sein", sagt Knoll.

Bisherige Vereine von John Yeboah SV Rönneburg, FC Türkiye Wilhelmsburg, VfL Wolfsburg, VVV Venlo, Willem II, Almere City

Dort trifft er ab sofort auf den zweiten Neuen. Die Duisburger kündigten bereits an, dass sie weitere Spieler verpflichten wollen. Am Mittwoch wurde Transfer Nummer zwei perfekt gemacht. Flügelspieler John Yeboah wechselt auf Leihbasis bis zum Saisonende von Willem II Tilburg zum MSV.

Duisburgs Sportdirektor Ivo Grlic betonte: "John ist ein flexibler Spieler, der auf beiden Flügeln einsetzbar ist und unserem Spiel guttun wird.“ Zusatz von MSV-Trainer Hagen Schmidt: "John ist jung, dynamisch und dribbelstark. Er ist hochmotiviert und möchte mit uns etwas erreichen.“

Was der Spieler bestätigt: "Ich möchte hier beim MSV das Beste aus mir herausholen und wieder möglichst viele Spielminuten sammeln. Gleichzeitig will ich der Mannschaft helfen und so schnell es geht punkten.“