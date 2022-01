Regionalligist Fortuna Köln und Drittligist MSV Duisburg trennten sich in einem Testspiel am Freitag mit 2:2 (0:1) Unentschieden.

Im einzigen Testspiel der Wintervorbereitung musste sich der MSV Duisburg trotz Führung am Freitag mit einem 2:2-Unentschieden bei Fortuna Köln begnügen.

Aziz Bouhaddouz brachte die Zebras nach 33 Minuten per Foulelfmeter mit 1:0 in Führung. Nach dem Seitenwechsel drehte der Tabellenvierte der Regionalliga West auf. Leon Demaj glich fünf Minuten nach Wiederanpfiff aus, nur eine Zeigerumdrehung später legte Demaj per Distanzschuss nach. MSV-Keeper Leon Weinkauf hatte eigentlich pariert, der Ball rutschte jedoch durch (51.). Im Anschluss kamen die Duisburger zur Chancen und erzielten in der Schlussphase schließlich den Ausgleich. U19-Spieler Caspar Jander, unmittelbar zuvor eingewechselt, legte auf und Marvin Ajani vollendete zum 2:2 (80.). Der Endstand.

"Nach wie vor haben wir allerdings hinten zu viel zugelassen" MSV-Trainer Hagen Schmidt

„In den 90 Minuten war es ein großes Wellental. Es gab Phasen, in denen wir es sehr gut gemacht haben, aber auch Phasen, in denen wir gar nicht gut gespielt haben“, bilanzierte Cheftrainer Hagen Schmidt. „Die Bereitschaft war da. Es war allerdings auch im eigenen Ballbesitz viel ‚Stückwerk‘ dabei. Trotzdem haben wir uns viele Torchancen erspielt, aus denen wir mehr Treffer erzielen müssen. Nach wie vor haben wir allerdings hinten zu viel zugelassen", fügte er an.

Das soll nun mit Marvin Knoll, dessen Verpflichtung unmittelbar nach dem Schlusspfiff bekannt gegeben wurde, besser werden. „Mit Marvin konnten wir einen Leader für uns gewinnen. Er wird unserer Defensive die nötige Stabilität geben", sagte Schmidt.

Mit Blick auf die gemeinsame Woche im Kurz-Trainingslager in Duisburg sagte der Trainer: „Das, was unser Trainingslager bezwecken sollte, haben wir erreicht. Die Jungs haben sich dort noch ein bisschen mehr zusammengerauft.“

Für den MSV Duisburg beginnt am Freitag, 14. Januar um 19 Uhr, nach der Winterpause wieder der Alltag in der 3. Liga. Dann geht es zum Schlusslicht TSV Havelse. Für die Zebras, aktuell vier Punkte vom rettenden Ufer entfernt, ein richtungsweisendes Spiel.