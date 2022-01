MSV Duisburg: Vier U19-Talente in der Vorbereitung dabei

Für den MSV Duisburg geht es in der 3. Liga um das Überleben. So verlief der Start in das neue Jahr.

Für den MSV Duisburg steht in der 3. Liga erneut Abstiegskampf auf der Agenda. Bei einer weniger ausgetragenen Partie beträgt der Abstand an das rettende Ufer vier Zähler. eine machbare, aber auch sehr gefährliche Ausgangslage.

Am Sonntag ging es wieder los bei den Meiderichern, die am Freitag (14. Januar, 19 Uhr) beim TSV Havelse in das Spieljahr 2022 starten. Gleich ein Sechs-Punkte-Spiel beim Letzten, der vermutlich auch seine letzte Chance in dieser Partie sieht.

Testspiele des MSV Am Freitag, 7. Januar 2022, wird um 14 Uhr bei Regionalligist Fortuna Köln gespielt. Am Samstag, 8. Januar, steht ein Test zuhause gegen Regionalligist Preußen Münster an - ebenfalls um 14 Uhr. Beide Spiele finden Corona-bedingt unter Ausschluss der Öffentlichkeit statt.

Beim Trainingsstart konnte MSV-Trainer Hagen Schmidt allerdings nicht alle Akteure begrüßen. Die, die da waren, starteten mit einem Corona-Test. Wie der Verein mitteilte, sind alle Spieler durchgeimpft, was in diesen Tagen trotzdem nicht zwingend vor einer Infektion schützen muss.

Nicht mit dabei waren Rudolf Ndualu und Chinedu Ekene. Sollten alle Testergebnisse negativ ausfallen, steht das erste echte Training am Montag an. Es folgt auch noch ein Kurz-Trainingslager im Landhaus Milser bis zum Samstag - dort soll der Feinschliff erfolgen. Mit dabei sein werden mit Caspar Jander, Luca Leon Nikolai, U19-Kapitän Henrik Scheibe und Keeper Max Braune auch vier Talente aus der eigenen U19. Schmidt erklärte auf der MSV-Homepage: „Sie werden die komplette Vorbereitung mit uns bestreiten.“