3. Liga: Türkgücü München hat einen Trainer präsentiert

Nun ist die Katze aus dem Sack: Türkgücü München hat am Montag seinen neuen Trainer präsentiert. Ein Österreicher wird den Drittligisten trainieren.

Vor dem Start in die Rückrunde der Saison 2021/22 hat sich Türkgücü München für einen neuen Mann an der Seitenlinie entschieden: Andreas Heraf, der bereits in der vergangenen Woche sein Arbeitspapier bei den Münchnern unterschrieben hatte, ist ab sofort neuer Cheftrainer der Profi-Mannschaft. Außerdem wird der Coaching-Staff mit Goran Djuricin um einen Co-Trainer erweitert. Das teilte der Klub offiziell mit.

Heraf ist damit nach Petr Ruman und Peter Hyballa der dritte Türkgücü-Cheftrainer in der laufenden Saison. Der 54-jährige Österreicher war bis Anfang November 2021 noch in seiner Heimat für den SV Ried verantwortlich.

Heraf, der während seiner Zeit als Aktiver unter anderem für Rapid Wien, Austria Salzburg und Hannover 96 spielte, war auch Teil des österreichischer Nationalkaders bei der Weltmeisterschaft 1998.

Heraf arbeitete auch schon für den österreichischen und neuseeländischen Fußballverband

Seine Trainerlaufbahn begann der Fußballlehrer als Co-Trainer des 1. FC Saarbrücken. In der Rolle des Chefcoaches sammelte er seine ersten Erfahrungen unter anderem bei Austria Lustenau. 2008 wechselte er in den Österreichischen Fußball-Verband (ÖFB) und übernahm dort für neun Jahre die Leitung der Nachwuchsabteilung. Im Sommer 2017 wurde er Technischer Direktor beim neuseeländischen Fußballverband. Hier blieb er ein Jahr. Zuletzt trainierte er den Floridsdorfer AC und SV Ried.

"Ich freue mich natürlich hier zu sein. Es ist eine große Ehre und ich bin stolz, dass ich bei Türkgücü München arbeiten darf. Wir haben gute Gespräche geführt und schlussendlich hat man sich darauf geeinigt, dass wir diese Zusammenarbeit machen wollen. Ich freue mich schon auf die Herausforderung und auf die Spiele mit der Mannschaft", wird Heraf auf der Türkgücü-Homepage zitiert.