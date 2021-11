3. Liga: Verfolger Osnabrück holt auf - Mannheim patzt

Der VfL Osnabrück hat am 15. Spieltag der 3. Fußball-Liga den Abstand auf Spitzenreiter 1. FC Magdeburg verkürzt.

Am Samstag gewannen die Niedersachsen gegen den TSV 1860 München mit 3:1 (1:1) und liegen mit 27 Punkten einen Zähler hinter der Mannschaft aus Sachsen-Anhalt. Magdeburg hat am Sonntag aber die Chance, mit einem Sieg gegen den SC Verl den alten Abstand wieder herzustellen. Dagegen patzte Waldhof Mannheim mit 1:2 (0:1) beim SC Freiburg II, so dass der SV Meppen durch einen 1:0 (1:0)-Erfolg bei Borussia Dortmund II auf den dritten Rang vorrückte.

Stefan Lex hatte im Osnabrücker Stadion an der Bremer Brücke 1860 in Führung (24.) gebracht, Ba-Muaka Simakala drehte mit seinen beiden Treffern in der 39. und 48. Minute das Spiel. Felix Higl sorgte in der 85. Minute für den Schlusspunkt. Neuer Dritter ist der SV Meppen dank des Treffers von Lukas Krüger nach 15 Minuten bei der zweiten Vertretung von Borussia Dortmund.

Dagegen ist Mannheim nach der Niederlage in Freiburg aus den Top drei gerutscht. Emilio Kehrer brachte Freiburg nach 23 Minuten in Führung, Alexander Rossipal (67.) glich für Mannheim aus, ehe der Niederländer Vincent Vermeij aus 50 Metern den Siegtreffer für die Breisgauer erzielte (88.).

Das Südwest-Derby zwischen dem 1. FC Saarbrücken und dem 1. FC Kaiserslautern wurde zu einer klaren Angelegenheit für die immer besser werdenden Gäste aus der Pfalz. Boris Tomiak hatte Lautern im Saarbrücker Ludwigspark in Führung gebracht, Kenny Prince Redondo sorgte nach 68 Minuten für eine Vorentscheidung zugunsten der Lauterer. Lebenszeichen sendeten die Kellerkinder TSV Havelse und MSV Duisburg. Aufsteiger Havelse besiegte Halle mit 2:1, Duisburg gewann mit 1:0 gegen Viktoria Berlin.