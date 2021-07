MSV Duisburg: Saisonauftakt ist abgesagt

Der Saisonstart des MSV Duisburg könnte sich noch einmal verschieben. Die Partie am nächsten Freitag steht offenbar kurz vor der Absage.

Der Saisonauftakt des MSV Duisburg am Freitag gegen den VfL Osnabrück ist abgesagt. Das gaben der MSV Duisburg und der DFB am Donnerstagnachmittag bekannt. Nach der Testung vom Mittwoch ist ein weiterer Corona-Fall aufgetreten. Das zuständige Gesundheitsamt hat nun den gesamten Trainerstab und die Mannschaft in Quarantäne geschickt.

Schon in der vergangenen Woche hatte es drei positive Corona-Tests gegeben. Neben Aziz Bouhaddouz betraf es noch zwei weitere, namentlich genannte Spieler. Daraufhin hatten die Zebras ihre Teilnahme am Cup der Traditionen in der Schauinsland-Reisen-Arena kurzfristig absagen müssen. Stattdessen hatten der VfL Bochum und Borussia Dortmund ein 90-minütiges Testspiel am Wedau absolviert. Der Bundesliga-Aufsteiger besiegte den Bundesliga-Dritten der vergangenen Saison mit 3:1. Das vierte positive Ergebnis bricht nun dem Eröffnungsspiel der 3. Liga das Genick.

Von der Quarantäne ausgenommen sind hierbei vollständig Geimpfte und Genesene. Dennoch stehen dem MSV sowohl für das Spiel in Osnabrück als auch für die Partie gegen den TSV Havelse nicht genügend Akteure zur Verfügung. Den Regeln entsprechend wurde die Partie abgesetzt. Einen neuen Termin gibt es noch nicht.

Wie der DFB mit der Partie am Freitag, 30. Juli, beim Aufsteiger TSV Havelse handeln wird ist noch offen. Über etwaige Konsequenzen sei, wie der MSV Duisburg mitteilt, noch nicht entschieden worden. Allerdings ist auch hier eine Verschiebung wahrscheinlich.

Wie die WAZ berichtet, hatte der MSV nach eigenen Angaben beim Start in die Trainingswoche die eigenen Corona-Regeln, vor allem im Bezug auf die Maskenpflicht, bereits verschärft. Erfolglos, wie man nun weiß.