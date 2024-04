Schalke hat sich stabilisiert. Dafür rücken Kaderplanung und die Zukunft des Trainers in den Fokus. Darüber diskutieren wir im Podcast.

Die allergrößten Zweifel am Klassenerhalt des FC Schalke 04 sind inzwischen verflogen. Gestalten die Königsblauen die Auswärtsreise zur SV Elversberg an diesem Freitag erfolgreich, herrscht wohl endgültige Planungssicherheit für eine weitere Saison in der 2. Bundesliga.

Wobei die Verantwortlichen um Sportdirektor Marc Wilmots im Hintergrund natürlich längst am Kader für die kommende Spielzeit feilen. Darüber sprechen wir in der neuen Folge unseres Podcasts "fußball inside".

"Sobald rechnerisch nichts mehr anbrennen kann, werden einige Personalien verkündet werden, die gerade im stillen Kämmerlein vorbereitet werden", glaubt Schalke-Reporter Andreas Ernst, der bei "fußball inside" gemeinsam mit FUNKE-Sport-Redaktionsleiter Sebastian Weßling und Moderator Timo Düngen diskutiert.

Das Trio spricht über die Zukunft von Spielern wie Simon Terodde oder Assan Ouedraogo. Aber auch über die Stimmung in der zerstrittenen Mannschaft, die beim 2:0-Sieg gegen Nürnberg ein Zeichen setzte, oder die hartnäckigen Brügge-Gerüchte um Trainer Karel Geraerts. In den ersten Minuten des Podcasts ist der Halbfinal-Einzug von Borussia Dortmund in der Champions League Thema.

