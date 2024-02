Zweitligist Hamburger SV hat seinen neuen Cheftrainer gefunden: Wie von vielen erwartet wird es Steffen Baumgart.

Steffen Baumgart ist neuer Trainer des Hamburger SV und soll den Traditionsklub zum Bundesliga-Aufstieg führen. Der HSV bestätigte am Dienstag die Verpflichtung des 52-Jährigen als Nachfolger von Tim Walter.

Baumgart wird bei dem Tabellendritten der 2. Liga bereits am Dienstagnachmittag nach seiner Vorstellung das erste Training im Volkspark leiten.

HSV-Vorstand Jonas Boldt lässt sich in einer Pressemitteilung des Klubs wie folgt zitieren: "Steffen Baumgart ist für seine emotional mitreißende Art bekannt. Es gilt, das Feuer, das wir entfacht haben, weiter aufrecht zu erhalten und unseren Weg zielgerichtet fortzusetzen."

Sportlich waren die Hamburger zuletzt ins Schlingern geraten. Für Ex-Trainer Walter war die 3:4-Heimniederlage gegen Hannover 96 am Ende zu viel.

"Wir haben nach der enttäuschenden Heimniederlage gegen Hannover 96 eine Situationsanalyse vorgenommen und sind zur Entscheidung gekommen, dass wir eine Veränderung vollziehen müssen, um unsere Saisonziele nicht zu gefährden. Unsere Leistungsschwankungen in den zurückliegenden Spielen waren zu groß und uns fehlt die volle Überzeugung, dass wir die nötige Balance und Stabilität in unserem Spiel in dieser Konstellation nachhaltig in den nächsten Wochen erreichen werden", erklärte Boldt da. Es übernahm Merlin Polzin.

HSV zuletzt nur mit einem 2:2 in Rostock

Der Interimstrainer durfte sich am Wochenende bei Hansa Rostock beweisen, holte jedoch auch nur ein 2:2. Immerhin: Der HSV ist noch Tabellendritter - hat aber schon fünf Punkte Rückstand auf den Zweitplatzierten Holstein Kiel.

Das soll sich nun unter Baumgart ändern: "Ich freue mich sehr, hier sein zu dürfen und auf die große Herausforderung. Es geht sofort los, ich werde direkt mit den Jungs arbeiten. Das Ziel ist klar, da müssen wir nicht drum herumreden: der Aufstieg."

Baumgart setzt dabei auf die bewährte Unterstützung. Merlin Polzin, Sven Höh und Loic Fave werden den gebürtigen Rostocker und ehemaligen Bundesliga-Stürmer auf und neben dem Platz mit ihrer Expertise als Co-Trainer unterstützen. mit sid