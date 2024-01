Seit Dienstag, 2. Januar 2024, bereitet sich Fortuna Düsseldorf im spanischen Marbella auf die Restrunde vor. Mit dabei ist auch ein neuer Stürmer.

Fortuna Düsseldorf verstärkte sich pünktlich zum Winter-Trainingslager mit Christoph Daferner. Der Mittelstürmer wird bis zum Saisonende vom 1. FC Nürnberg ausgeliehen. Die Fortuna besitzt eine Kaufoption.

Der 25-Jährige spielt seit Juli 2022 für den Club aus Franken und erzielte in 38 Pflichtspielen vier Tore. Gekommen war er mit der Empfehlung von 13 Saisontoren vom damaligen Zweitligisten Dynamo Dresden. In dieser Saison langte es für Daferner bisher nur zu vier Einsätzen über insgesamt 184 Spielminuten.

Mit einer weiteren Station beim FC Erzgebirge Aue bringt der 1,89 Meter große Angreifer insgesamt die Erfahrung von 86 Zweitliga-Einsätzen (17 Treffer) mit. In der Saison 2018/19 schnupperte der ehemalige U20-Nationalspieler zudem beim SC Freiburg schon einmal Bundesliga-Luft. Ausgebildet wurde er in der Jugend beim FC Augsburg und dem TSV 1860 München.

"Ich freue mich, dass es mit der Leihe zur Fortuna geklappt hat und ich gleich zum Trainingsstart dabei sein kann. Ich möchte mich schnell in die Mannschaft integrieren und meinen Teil zu einer erfolgreichen Saison beitragen", erklärt Daferner.

Klaus Allofs, Vorstand Sport & Kommunikation bei Fortuna Düsseldorf, ergänzt: "Wir haben einen Spieler gesucht, der seine Qualitäten schon nachgewiesen hat und dennoch in unseren Budgetrahmen passt. Gerade weil Christoph zuletzt in Nürnberg nicht den besten Lauf hatte, ist seine Motivation groß in neuem Umfeld zu alter Stärke zurückzufinden. Wir sind überzeugt, dass dies gelingen wird."

Nach Daferner-Verpflichtung: Vier Mittelstürmer im Kader

Christian Weber, Düsseldorfs Sportdirektor, sagt: "Mit Christoph gewinnen wir eine weitere spannende Option in der Offensive für unseren Kader. Er bringt Mentalität, eine gewisse physische Präsenz und Qualität in der Luft mit und passt dadurch sehr gut in das von uns gesuchte Profil."

Mit Daferner, Vincent Vermeij, Daniel Ginczek und Jona Niemiec besitzt Fortuna-Cheftrainer Daniel Thioune nun vier Mittelstürmer. Bleibt abzuwarten, ob das Quartett auch in der Restrunde für den Zweitligisten auf Torejagd gehen oder noch jemand abgegeben wird.