In der 2. Bundesliga kommt es noch vor dem letzten Spieltag des Jahres 2023 zu einer Trainerentlassung.

Das kommt dann doch überraschend: Wie die Bild-Zeitung berichtet, wird der FC Hansa Rostock noch vor dem letzten Spiel des Jahres beim SC Paderborn (Freitag, 15. Dezember, 18.30 Uhr) Cheftrainer Alois Schwartz vor die Tür setzen.

Nach Bild-Informationen wird Schwartz bereits das Mittwoch-Training (14 Uhr) nicht mehr leiten, in Paderborn soll Nachwuchsleiter Uwe Speidel auf der Bank sitzen.

Hansa Rostock - Bilanz der laufenden Saison: fünf Siege, zwei Remis, neun Niederlagen - unterlag am letzten Wochenende dem FC Schalke 04 mit 0:2 und liegt nach 16 Spieltagen mit 17 Punkten auf dem 16. Rang. Stand heute würde die Hansa-Kogge gegen den Tabellendritten der 3. Liga in zwei Relegationsspielen um den Klassenerhalt in der 2. Bundesliga spielen. Doch auf Rang elf, den der SV Wehen Wiesbaden aktuell belegt, sind es gerade einmal vier Punkte. Und trotzdem haben die Bosse laut der Bild die Geduld verloren.

Der 56-jährige Schwartz hatte erst am 22. März 2023 an der Ostsee angeheuert und einen Vertrag bis zum 30. Juni 2025 unterschrieben. In 27 Spielen als Hansa-Coach holte der ehemalige Profi des MSV Duisburg und Rot-Weiss Essen elf Siege, spielte dreimal Remis und kassierte 13 Niederlagen.

Sollte Hansa Rostock im Laufe des Tages die Entlassung offiziell machen, wäre es die fünfte Trainerbeurlaubung der laufenden Zweitliga-Saison 2023/2024.

Zuvor trennte sich der FC Schalke 04 von Thomas Reis (Karel Geraerts übernahm), Eintracht Braunschweig von Jens Härtel (Daniel Scherning übernahm), der VfL Osnabrück von Tobias Schweinsteiger (Uwe Koschinat kam) und der 1. FC Kaiserslautern von Dirk Schuster. Dieser wurde vom ehemaligen Schalke-Trainer Dimitrios Grammozis beerbt.

Für Rostock geht es am Freitag nach Paderborn, dann in die Winterpause. Im neuen Jahr starte Hansa dann beim 1. FC Nürnberg (20. Januar) und mit einem Heimspiel gegen SV Elversberg (27. Januar). Und das dann wohl mit einem neuen Cheftrainer.