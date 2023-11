Schalke vor Düsseldorf: Vier Ausfälle - Geraerts über seinen Monolog über eine Stunde

Der FC Schalke hat das schwere Auswärtsspiel bei Fortuna Düsseldorf vor der Brust. Ein neuer Ausfall kommt hinzu.

Der zarte Aufstieg des Fußball-Zweitligisten FC Schalke wurde gegen die SV Elversberg nach zwei Siegen in Serie jäh gebremst. Durch das 1:2 vor eigenem Publikum gegen den Aufsteiger befindet sich Schalke vor dem Auswärtsspiel bei Fortuna Düsseldorf (Samstag, 20:30 Uhr) wieder auf dem Relegationsplatz.

Die Erwartungen waren anders, daher muss Trainer Karel Geraerts seine Mannschaft zu mehr Kontinuität verhelfen. Bei der Fortuna, derzeit immerhin Fünfter, muss der Coach auf Leo Greiml, Danny Latza, Marius Müller und Assan Ouedraogo verzichten. Die Spieler, die unter der Woche krank waren, sind wieder fit.

Auch Ralf Fährmann ist wieder bei der Mannschaft und bei "100 Prozent", wie Geraerts verriet. Noch kein Thema für die Startformation ist Cedric Brunner: "Er war verletzt, seit ich hier bin. Jetzt hat er seine ersten Schritte gemacht und 60 Minuten im Test gespielt. In dieser Woche hat er alles absolvieren können. Für die erste Elf reicht es noch nicht, aber wir sind froh, einen Spieler mit seinen Qualitäten wieder bei uns zu haben."

Generell hat der Coach die Länderspielpause genutzt, um an der körperlichen Verfassung der Mannschaft zu arbeiten. Am Montag gab es dahingehend einen Test, der Trainer erklärt die Gründe: "Ich sehe kleine Schritte bei der Mannschaft in den letzten Wochen. Wir haben den Test gemacht, um zu sehen, wo die Mannschaft steht. Wir hatten einfach viel Aufmerksamkeit auf den physischen Aspekten in der letzten Woche."

Jetzt geht es darum, wer in Düsseldorf den Erfolg sichern kann. Zur Vorbereitung gehörte auch die Aufarbeitung der Elversberg-Niederlage, die Geraerts "viel Kopfschmerzen" bereitete, wie er in der Pressekonferenz sagte.

Sein Zusatz: "Ich lebe aber nicht in der Vergangenheit. Wir haben das Spiel ausführlich analysiert. Ich habe einen Monolog über eine Stunde gehalten."

Was der gebracht hat, wird man Samstagabend sehen. Zum Spiel sagt der Coach: "Es ist das beste Szenario für uns. Wir spielen auswärts am Samstagabend, es ist nicht weit, ich habe gehört, dass 15.000 Schalker dabei sein werden. Aber wir treffen auf einen guten Gegner, der zuletzt einige Ausfälle hatte, von denen aber einige gegen uns wieder dabei sein werden."

So könnte der FC Schalke bei Fortuna Düsseldorf spielen

Fährmann - Kalas, Kaminski, Murkin - Kabadayi, Tempelmann, Schallenberg, Ouwejan - Drexler, Terodde, Karaman

Es fehlen: Greiml (Kreuzbandriss), M. Müller (Sehnenabriss im Adduktorenbereich), Ouedraogo (Syndesmoseriss), Latza (Wadenprobleme)

Sperren drohen: Kaminski, Murkin