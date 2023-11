Schalke: Neuauflage dank DFL möglich - Kehren traditionelle Spielerempfänge zurück?

Beim FC Schalke 04 haben Spielerempfänge eine lange Tradition. Nun könnte die DFL mit einer Entscheidung dazu beigetragen haben, dass es noch in diesem Jahr zu einer Neuauflage kommt.

Die DFL hat am Donnerstag die zeitgenaue Terminierung für die letzten beiden Spieltage in der Hinrunde und den ersten Spieltag in der Rückrunde bekanntgegeben.

Bei vielen Schalke-Fanclubs in ganz Deutschland dürfte besonders die Nachricht, dass das letzte Heimspiel vor der Winterpause gegen die SpVgg Greuther Fürth bereits am Freitag, 15.12.23, um 18.30 Uhr in der Schalker Arena stattfindet, für große Erleichterung gesorgt haben.

Denn für dieses Wochenende sind beim S04 nach RS-Informationen auch die traditionellen Spielerempfänge für die Fanclubs angedacht. Bislang lagen die konkreten Planungen dafür aber auf Eis, weil man zunächst den genauen Spielplan abwarten musste. Denn wäre das Spiel am Samstag(abend) oder womöglich sogar Sonntag angesetzt worden, wäre ein Spielerempfang aus organisatorischen Gründen an diesem Wochenende nicht möglich gewesen. So aber können die Fanclubs wohl aufatmen.

Die Spielerempfänge, früher Neujahrsempfänge genannt, weil sie zunächst meist zu Beginn eines neuen Jahres stattgefunden haben, haben eine lange Tradition auf Schalke. Sie wurden vom Verein zusammen mit dem Schalker Fanclub Verband schon zu Zeiten von Rolf Rojek als Vorsitzenden des SFCV eingeführt und sorgen stets für volle Säle und Begeisterung bei den Anhängern in allen Teilen der Republik.

Denn einmal im Jahr reisen die Spieler der Königsblauen zu den im ganzen Land verstreuten Fanclubs und verbringen mit ihnen einen gemeinsamen Nachmittag. Bei den Fanclubs sind diese Termine immer sehr beliebt, weil man eine meist einmalige Gelegenheit erhält, seinen Idolen einmal ganz nah zu sein und mit ihnen ins Gespräch zu kommen. Oft werden kleine Schalke-Partys um den eigentlichen Empfang herum gebaut und gerade bei den Fanclubs im Süden, Norden und Osten Deutschlands nehmen größtenteils Anhänger und Fanclubs aus der gesamten Region teil.

Während der Corona-Pandemie konnten diese Besuche nicht stattfinden. Nun könnte es noch vor Weihnachten eine Neuauflage geben.