2. Liga: Teuchert über Pleite auf Schalke - "Eine unnötige Niederlage"

Cedric Teuchert kam mit Hannover 96 zu seinem Herzensklub FC Schalke 04, um die Königsblauen zu ärgern. Das ist dem Stürmer aber nicht gelungen.

Cedric Teuchert, der in der laufenden Saison schon acht Tore erzielte, kam mit Hannover 96 und einer gehörigen Portion Selbstbewusstsein zum Auswärtsspiel in die Arena in Gelsenkirchen.

Dass die Niedersachsen am Ende dem FC Schalke 04 mit 2:3 unterlagen und mit leeren Händen nach Hannover zurückreisten, ärgerte die 96-Profis.

"Es ist eine unnötige Niederlage. Wir hätten das Spiel schon in der ersten Hälfte auf unsere Seite ziehen können. Dann kommen wir zurück, sind am Drücker, haben die Chance, das 2:1 zu machen, bekommen stattdessen aber zwei blöde Gegentore - und dann wird es schwer. Man hat auch wieder gesehen, wie viel Unterstützung aus Hannover da war. Es war nicht unser bestes Spiel, wir sind nicht konkret genug vors Tor gekommen, haben es nicht geschafft, den Gegner zu mehr Fehlern zu zwingen - vor allem in der ersten Hälfte. Natürlich tut es extrem weh, hier zu verlieren", bilanzierte Teuchert.

Am 5. November kommt es nun in Hannover zum Niedersachsen-Derby gegen das Zweitliga-Schlusslicht Eintracht Braunschweig. Der Stürmer fordert: "Jetzt müssen wir weiterarbeiten, hart arbeiten - jeder Einzelne muss sich in die beste Verfassung bringen, um das Derby auf unsere Seite zu ziehen."

Es liegt in erster Linie an uns, dass wir nichts geholt haben. Ich glaube, man hat am Anfang gesehen, dass die Schalker ein Stück weit verunsichert waren. Leider konnten wir daraus kein Kapital schlagen. Ron-Robert Zieler

Auch 96-Kapitän Ron-Robert Zieler war nach der Pleite auf Schalke enttäuscht. Der Keeper meinte: "Ich bin schon sehr enttäuscht, weil wir hier unsere Möglichkeiten hatten. Es liegt in erster Linie an uns, dass wir nichts geholt haben. Ich glaube, man hat am Anfang gesehen, dass die Schalker ein Stück weit verunsichert waren. Leider konnten wir daraus kein Kapital schlagen. Wir haben ordentlich angefangen, aber es war dann in letzter Konsequenz nicht zwingend genug. Dann macht Schalke das Tor und dann merkt man auch, was hier los ist. Anschließend kommen wir zwar wieder zurück, aber insgesamt war das heute zu wenig, sodass wir am Ende mit leeren Händen dastehen. Wir haben uns hier einiges ausgerechnet, weil wir auch mit breiter Brust hergekommen sind und eine gute Phase haben, aber es geht weiter. Wir haben nächste Woche das Derby vor der Brust und wollen die drei Punkte holen."