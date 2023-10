S04 vor Hertha: Thon: "...darum braucht Schalke neue Köpfe"

Vor dem Spiel des FC Schalke gegen Hertha BSC lobte Olaf Thon den vermeintlich neuen S04-Trainer.

Der FC Schalke geht in der 2. Fußball-Bundesliga als Sechzehnter in das Absteigerduell gegen Hertha BSC. Ein Sieg muss her, will Schalke noch einmal oben in der Tabelle anklopfen.

Vor der Partie stellte sich S04-Legende Olaf Thon den Fragen der Sky-Moderatoren. Er nahm kein Blatt vor den Mund und erklärte mit Blick auf die aktuelle Krise der Königsblauen: "Es gibt nichts zu lachen. Jeder weiß um die Problematik. Wir haben uns das alles anders vorgestellt. Das Team darf nicht nur kämpfen, es muss auch Fußball zeigen."

Ansonsten sieht Thon schwarz für die Mission, wieder um den Aufstieg mitspielen zu können. Eine schnelle Lösung, wie die Mannschaft wieder auf Erfolgskurs kommt, hat er auch nicht.

Schließlich muss er konstatieren, dass die fünf Niederlagen aus den ersten neun Partien nicht zufällig zustande kamen, sie hatten einen Grund: "Fünf Niederlagen dürfen natürlich nicht sein. Vor allem ist es bitter, dass die Mannschaft in den Spielen nicht mal eine Chance hatte. Das ist das Problem, daher braucht Schalke auch neue Köpfe. Aber die schießen keine Tore."

Gesucht werden aktuell ein Vorstandsvorsitzender und ein Trainer. Der soll nach übereinstimmenden Medieninformationen Karel Geraerts, Trainer des Jahres in Belgien, sein. Am Sonntag wird Matthias Kreutzer den FC Schalke 04 im Heimspiel gegen Hertha BSC noch mal coachen, danach soll der 41-jährige Geraerts übernehmen. Er war in der vergangenen Saison für Union Saint-Gilloise verantwortlich, das in der Europa League für Furore gesorgt hatte, und wurde sogar als Trainer des Jahres in Belgien ausgezeichnet.

Aber das ist ein dynamischer, junger, aufstrebender Trainer Olaf Thon

Thon zu dieser Personalie: "Ich weiß natürlich nicht mehr als alle anderen. Aber das ist ein dynamischer, junger, aufstrebender Trainer, der schon Erfolg hatte. Namen sind aber Schall und Rauch. Huub Stevens kam damals auch als No Name zu uns."

Thon hofft, dass der neue Coach mit einem Sieg gegen Hertha BSC im Rücken anfangen kann. Vor den 90 Minuten gegen Berlin erklärte er: "Man muss von der Mannschaft ein Feuer sehen. Wir müssen eine Wende schaffen, ich bin davon überzeugt, dass das klappt. Und die Zuschauer werden die Mannschaft 90 Minuten anfeuern, egal was passiert."