Fortuna Düsseldorf: Vor vier Jahren noch in der Oberliga Westfalen - Abwehrmann verlängert

Fortuna Düsseldorf hat den Vertrag mit einem Abwehrspieler verlängert. Er startete seine Karriere in der Oberliga Westfalen.

Aus der Oberliga Westfalen zu einem wichtigen Spieler beim Zweitligisten Fortuna Düsseldorf: Das ist der Werdegang von Tim Oberdorf. Der inzwischen 27-Jährige kam über die TSG Sprockhövel in die zweite Mannschaft der Fortuna und empfahl sich dort fürs Profiteam.

Dass er dort weiterhin eine gute Rolle spielen soll, untermauerten die Landeshauptstädter nun: Sie verlängerten den ursprünglich zum Ende dieser Saison auslaufenden Vertrag des Abwehrmanns - über die Laufzeit machte der Verein keine Angaben.

"Mit Tim Oberdorf ist es uns gelungen, einen weiteren wichtigen Spieler für die Zukunft an den Verein zu binden. Mit seiner Vielseitigkeit gibt uns Tim sportlich wertvolle Optionen und auch mit seiner Persönlichkeit auf und neben dem Platz ist er ein Eckpfeiler unseres Teams", wird Sportvorstand Klaus Allofs dazu zitiert.

132 Partien hatte der gebürtige Hagener zu Beginn seiner Laufbahn für Sprockhövel bestritten. Mit der TSG stieg Oberdorf in die Regionalliga auf. Auch nach dem Wiederabstieg blieb er - ehe der Bruder von Nationalspielerin Lena Oberdorf im Sommer 2019 nach Düsseldorf wechselte.

Zwei Jahre später debütierte Oberdorf in der 2. Bundesliga, einige Wochen später unterzeichnete er seinen ersten Profivertrag. Seitdem bestritt er 53 Einsätze für die Profis. Vergangene Saison gehörte er über weite Strecken zum Stammpersonal von Trainer Daniel Thioune.

In der laufenden Saison kommt Oberdorf noch nicht in Fahrt. Nachdem er an Pfeifferschem Drüsenfieber erkrankt war, sammelte er Spielpraxis im Regionalliga-Team und kam zu zwei Kurzeinsätzen für die Profis.

"Die Fortuna ist ein besonderer Verein für mich, in Düsseldorf bin ich zum Profi geworden", sagt Oberdorf. "Ich bin sehr froh über meine Vertragsverlängerung und dankbar für meine bisherige Zeit hier. Ich freue mich auch weiterhin Teil der Fortuna zu sein und werde alles dafür geben, dass wir erfolgreich sind und unsere Ziele erreichen."