Schalke: Zwei Rückkehrer im Mannschaftstraining

Beim FC Schalke 04 sind Bryan Lasme und Kenan Karaman wieder ins Training eingestiegen. Timo Baumgartl fehlte wie erwartet.

Schalkes Offensivspieler Kenan Karaman und Bryan Lasme sind nach ihren Muskelverletzungen heute wieder ins Mannschafts-Training eingestiegen. Vor rund 100 Kiebitzen mischten Karaman und Lasme bei der einzigen öffentlichen Trainingseinheit, die es vor dem Auswärtsspiel in Paderborn (Freitag, 18.30 Uhr) gibt, von Beginn an mit. Dass Lasme und Karaman in Ostwestfalen zum Spieltagskader gehören, ist angesichts der langen Ausfallzeit eher unwahrscheinlich.

S04-Verteidiger Timo Baumgartl war bei der Einheit unter Chef-Trainer Thomas Reis wie abgesprochen nicht dabei, sondern arbeitete mit der Schalker Regionalliga-Mannschaft in der angrenzenden Halle. Baumgartl ist diese Woche inklusive des Paderborn-Spiels wegen seines öffentlichen Rundumschlags, zu dem er nach dem 1:3 auf St. Pauli ansetzte, in die Reserve verbannt.

Durch Baumgartls Fehlen könnte die Stunde des Tschechen Tomas Kalas schlagen. Der 30-Jährige fälschte beim 1:3 in St. Pauli zwar als Einwechselspieler einen Ball unglücklich ab, hinterließ aber im Training einen guten Eindruck.

In der kleinen Gymnastik-Halle arbeiteten die Schalker Profis Ralf Fährmann, Simon Terodde, Thomas Ouwejan, Ibrahima Cissé, Dominick Drexler und Danny Latza. S04-Torjäger Terodde, der seit zwei Wochen wegen Problemen an der Wade kürzertreten muss, trainierte anschließend noch auf dem Platz.

Die Schalker Spieler, die in St. Pauli zur Startelf zählten, beendeten ihre Trainingsarbeit schon nach etwa 30 Minuten. Anschließend gaben Lino Tempelmann, Paul Seguin, Ron Schallenberg und Marcin Kaminski beim Gang in die Kabine Autogramme und standen für Selfies bereit.