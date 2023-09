1. FC Magdeburg: Ceka vor der Schalke-Rückkehr - "Das war immer mein Traum"

Jason Ceka kehrt mit dem 1. FC Magdeburg am Samstag zum FC Schalke zurück. So denkt er über seine S04-Vergangenheit.

Aus der Jugend von Rot-Weiss Essen wechselte Jason Ceka im Sommer 2011 zum FC Schalke 04. Hier verbrachte er viele Jahre, ehe es ihn 2021 zum 1. FC Magdeburg verschlug.

Nun gibt es am Samstag (20:30 Uhr) die Rückkehr nach Gelsenkirchen für den 23-Jährigen, der in einer Medienrunde betonte, wie speziell die Partie für ihn sein wird, zumal auch seine Familie in der Arena zugegen sein wird: "Das ist ein besonderes Spiel, ich habe zehn Jahre auf Schalke verbracht. Ich freue mich, endlich mal in der Arena spielen zu können. Das war immer mein Traum."

Der ihm mit den Königsblauen verwehrt blieb, daher hat er nicht nur gute Erinnerungen an seine Schalke-Zeit: "Ich bin froh, dass ich meine Jugend bei Schalke absolvieren durfte. Das ist ein großer Klub, ich habe dort sehr viel gelernt. Aber ich hatte auch viele Höhen und Tiefen, vor allem die letzten drei Jahre in der U23. Ich habe zu dem Zeitpunkt viel bei den Profis trainieren dürfen, aber als junger Spieler bekam ich nie die Chance, in den Punktspielen dabei zu sein. Ich musste immer wieder runter zur U23, das war persönlich schwer für mich. Denn ich hatte immer gehofft, dass ich mal die Möglichkeit bekomme, leider ist das nie passiert."

Dennoch ist sein Fazit seiner S04-Epoche klar: "Ich schaue immer positiv auf diese Zeit zurück." Schließlich half sie ihm dabei, der zu werden, der er heute ist.

Bei Schalke stehen in der Regel Emotionen und Leidenschaft im Vordergrund, die Spieler werden versuchen, die Fans ins Boot zu holen Jason Ceka

Der Spieler der Magdeburger mit dem höchsten Marktwert, der Magdeburg als seine zweite Heimat bezeichnet und der in den ersten Partien der Saison bereits einen Treffer und zwei Vorlagen auf seinem Konto hat. Sein Startfazit: "Ich habe drei Scorerpunkte in der Liga, es hätten auch fünf oder sechs sein können. Trotzdem bin ich bisher zufrieden mit dem Beginn der Saison."

Nun geht es zum FC Schalke, Magdeburg kommt als Dritter in den Pott und trifft auf eine Mannschaft, die bisher keine guten Ergebnisse erzielen konnte und unter Druck steht. Ceka: "Wir bereiten uns ganz normal wie auf jeden Gegner vor. Bei Schalke stehen in der Regel Emotionen und Leidenschaft im Vordergrund, die Spieler werden versuchen, die Fans ins Boot zu holen. Wir müssen das ruhiger ausspielen, um das zu verhindern."