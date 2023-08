Eintracht Braunschweig: Sehnsucht nach erstem Sieg, mit voller Kapelle gegen den FC Schalke

Für Schalke geht es erneut nach Braunschweig. Diesmal um wichtige Liga-Punkte. So ist die Lage beim Gegner vor den 90 Minuten am Sonntag.

Runde zwei im Duell von Eintracht Braunschweig und dem FC Schalke 04. Neun Tage nach dem 3:1 im DFB-Pokal treffen sich die Eintracht und Schalke 04 am Sonntag (13:30 Uhr) zum Duell in der 2. Fußball-Bundesliga.

Vor der Partie sprach Braunschweigs Trainer Jens Härtel über die erneute Aufgabe gegen die Königsblauen.

Härtel über die personelle Situation: "Es fehlt keiner. Johan Gómez und Sebastian Griesbeck sind nach drei intensiven Trainingstagen kürzer getreten. Sie werden aber morgen wieder voll dabei sein.“

Härtel über die Spielweise: „Unser hohes Pressing hängt von der Spielweise des Gegners ab. Gegen Schalke konnten wir es lange aufrecht erhalten. Grundsätzlich wollen wir solche Phasen haben, in denen wir mutig und aggressiv agieren. Das über 90 Minuten zu halten, schaffen nur ganz wenige Teams.“

Härtel über die Pokalniederlage vor wenigen Tagen gegen Schalke: „Wir haben das Spiel genau analysiert und geschaut, was wir besser machen können. Sowohl als Team als auch mit Einzelspielern. Gerade mit Ball haben wir Dinge nicht ganz zu Ende gebracht, da galt es drauf zu reagieren. Das haben wir im Training getan.“

Härtel über das Spiel am Sonntag gegen Schalke: „Wir hoffen, dass wir die Dinge gegen eine Mannschaft mit absoluter Qualität umsetzen können. Wir hatten unsere Momente, die wollen wir auch am Sonntag wieder auf den Platz bringen und vielleicht eine ähnliche Effizienz im Abschluss wie Schalke an den Tag legen.“

Härtel über Überraschungen im zweiten Spiel gegeneinander innerhalb von einer Woche: „Ganz groß werden wir uns wahrscheinlich am Sonntag nicht mehr gegenseitig überraschen. Letztendlich war es aber gut, sich viel Zeit für das Pokalspiel und es haarklein auseinander nehmen zu können.“

Härtel über die drei Pflichtspielpleiten zum Auftakt der Saison (zwei in der Meisterschaft, eine im DFB-Pokal): „Wir sehnen uns alle nach einem Erfolgserlebnis. Nach jeder Niederlage fühlt es sich richtig schlecht. Nach dem Gefühl, dass nur Siege vermitteln können, lechzen wir alle. Da machen wir uns selbst mehr Druck, als das von Außen der Fall ist.“