Perfekt: Schalke schnappt sich Bayern-Talent mit Kaufoption

Nach Timo Baumgartl hat der FC Schalke mit einem Offensiv-Talent von Bayern München nachgelegt. Die Infos.

Der Fußball-Zweitligist FC Schalke 04 hat seinen siebten externen Zugang verpflichtet. Die Königsblauen leihen Yusuf Kabadayi vom FC Bayern aus.

Die Leihe ist auf eine Spielzeit befristet. Anschließend hat Schalke eine Kaufoption für den 19-jährigen Offensivspieler. In der abgelaufenen Saison erzielte Kabadayi in der Regionalliga Bayern in 20 Spielen neun Tore und bereitete zwei Treffer vor.

„Wir freuen uns, dass sich unsere beständigen Bemühungen um Yusuf ausgezahlt haben und wir seinen Wunsch, zu uns zu wechseln, umsetzen konnten. Als talentierter Junioren-Nationalspieler passt er mit seinen fußballerischen Qualitäten und seiner Einstellung perfekt zu unserer Philosophie“, sagt André Hechelmann, Sportdirektor des FC Schalke 04. „Wir sind überzeugt, dass sich Yusuf hier auf Schalke an der Seite erfahrener Spieler weiterentwickeln wird.“

Chef-Trainer Thomas Reis ergänzt: „Yusuf kombiniert einen robusten Körper mit einer guten Technik und großer Torgefahr. Mit diesem Profil ist er offensiv flexibel einsetzbar und kann unserem Spiel zusätzliche Impulse geben.“

Der Neuzugang erklärt: „Ich freue mich riesig auf die neue Herausforderung hier auf Schalke. Die Verantwortlichen haben mir in den Gesprächen sehr gut aufgezeigt, wie ich zu einer erfolgreichen Saison beitragen kann. Jetzt möchte ich gemeinsam mit dem Team für das Erreichen unserer Ziele kämpfen.“

Bis 2024 gebunden: Henning Matriciani, Thomas Ouwejan, Cedric Brunner, Niclas Tauer (ausgeliehen aus Mainz), Danny Latza, Andreas Ivan, Marcin Kaminski, Dominick Drexler, Michael Langer, Simon Terodde (vereinsseitige Optionen zur Verlängerung), Blendi Idrizi, Yusuf Kabadayi

Bis 2025 gebunden: Ralf Fährmann, Justin Heekeren, Leo Greiml, Tobias Mohr, Soichiro Kozuki, Sebastian Polter, Kenan Karaman, Marius Müller, Timo Baumgartl

Bis 2026 gebunden: Ibrahima Cissé, Paul Seguin, Ron Schallenberg, Lino Tempelmann

Bis 2027: Bryan Lasme

Zugänge: Ron Schallenberg (SC Paderborn), Paul Seguin (Union Berlin), Taylan Bulut, Assan Ouedraogo (beide eigene U19), Marius Müller (FC Luzern), Bryan Lasme (Arminia Bielefeld), Lino Tempelmann (SC Freiburg), Timo Baumgartl (PSV Eindhoven), Yusuf Kabadayi (Bayern München II / Leihe)

Abgänge: Can Bozdogan (FC Utrecht), Timothee Kolodziejczak, Nassim Boujellab (Arminia Bielefeld), Maya Yoshida (unbekannt), Kerim Calhanoglu (Greuther Fürth), Jordan Larsson (FC Kopenhagen), Alexander Schwolow (war ausgeliehen von von Hertha BSC), Sepp van den Berg (war ausgeliehen vom FC Liverpool), Moritz Jenz (war ausgeliehen von Celtic Glasgow), Jere Uronen (war ausgeliehen von von Stade Brest), Alex Kral (war ausgeliehen von Spartak Moskau), Eder Balanta (war ausgeliehen von FC Brügge), Tom Krauß (war ausgeliehen von RB Leipzig), Tim Skarke (war ausgeliehen von Union Berlin), Michael Frey (war ausgeliehen von Royal Antwerpen), Reinhold Ranftl (Austria Wien), Dries Wouters (Lommel SK), Amine Harit (Olympique Marseille), Marius Bülter (TSG Hoffenheim), Rodrigo Zalazar (Sporting Braga), Marvin Pieringer (1. FC Heidenheim), Mehmet Can Aydin (Trabzonspor / Leihe), Florian Flick (1. FC Nürnberg)