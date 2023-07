Schalke: Abgang von Sidi Sané fix - Schober findet es "sehr schade"

Sidi Sané verlässt den FC Schalke 04, das ist nun amtlich. Der 20-Jährige wechselt zum Bedauern der Königsblauen zu einem Zweitligisten.

Was sich bereits angedeutet hatte, ist seit dem späten Donnerstagnachmittag offiziell. Sidi Sané verlässt den FC Schalke 04 und wechselt zu Eintracht Braunschweig.

Für den 20-Jährigen ist es ein Abschied nach insgesamt elf Jahren im Verein. Und zwar ein dauerhafter. Denn das Offensiv-Talent wurde nicht etwa verliehen, sondern fest an die Niedersachsen abgegeben. Über die Ablösemodalitäten haben beiden Vereine Stillschweigen vereinbart, Sané unterzeichnete einen Vertrag bis 2025.

Der Bruder von Bayern-Star Leroy Sané war vor einem Jahr aus der Schalker Knappenschmiede in den Seniorenbereich aufgerückt. Bei den Profis konnte sich Sané nicht durchsetzen. Er wurde in zwei Pflichtspielen eingewechselt und kam überwiegend in der zweiten Mannschaft in der Regionalliga West zum Einsatz. Sieben Tore erzielte Sané in 26 Viertliga-Partien, drei weitere Treffer bereitete er vor.

Nun will der Youngster seine Profikarriere bei der Eintracht anschieben. "Sidi sieht in seinem Wechsel nach Braunschweig die Chance, in einer höheren Liga Spielerfahrung zu sammeln", sagt Schalkes Nachwuchschef Mathias Schober zum Wechsel. "Natürlich ist es immer sehr schade, wenn ein solches Eigengewächs den Verein verlässt. Dennoch wollten wir seinem Wechselwunsch nachkommen."

Sané berichtet derweil gegenüber Braunschweiger Vereinsmedien, dass es sich "richtig gut" anfühle, ein Löwe zu sein. "Nach so langer Zeit beim FC Schalke ist das genau der passende Schritt für mich. Ich freue mich sehr auf die Zeit, auf das Team, die Fans und möchte zeigen, was ich kann. Ich möchte der Eintracht weiterhelfen und werde alles dafür geben, dass wir als Mannschaft eine erfolgreiche Saison spielen."

Braunschweigs Sport-Geschäftsführer Peter Vollmann sagt: "Sidi ist mit seinem hohen Tempo ein idealer Umschaltspieler, der sowohl über die Außenbahnen als auch durch das Zentrum agieren kann. Er wurde auf Schalke top ausgebildet und wird trotz seines jungen Alters ein Gewinn für unsere Offensive sein. Wir sind überzeugt, dass wir viel Freude an ihm haben werden und er auch schnell Einsatzzeiten sammeln wird."

Lange muss Sané nicht auf ein Wiedersehen mit seinem bisherigen Verein warten. In der ersten DFB-Pokalrunde gastieren die Schalker im kommenden Monat in Braunschweig (11. August). Einige Tage später kommt zum Zweitliga-Ligaspiel erneut zur Eintracht (20. August).