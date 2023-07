Schalke: Im Vorjahr kamen 26.000 - So viele Fans erwartet S04 gegen Twente

Am Samstag spielt der FC Schalke 04 gegen Twente Enschede. Das Testspiel zwischen den befreundeten Klubs elektrisiert die Fans. Es werden viele Zuschauer in der Arena erwartet.

Am Samstag (13.30 Uhr) steigt in der Schalker Arena die Generalprobe des FC Schalke 04 für die Saison in der 2. Bundesliga gegen Twente Enschede.

Dabei wollen die Königsblauen eine Woche vor dem Ligastart beim Hamburger SV eine gute Figur abgeben. Es ist zu erwarten, dass Schalkes Trainer Thomas Reis schon viel von der Mannschaft auf den Rasen bringt, die beim HSV für einen guten Saisonbeginn sorgen soll.

Und vielleicht geht es gegen den befreundeten Klub aus der niederländischen Eredivisie auch ein bisschen darum, Revanche für die Vorjahresniederlage zu nehmen. Denn genau vor einem Jahr gab es das Spiel schon einmal. Damals fand es im Stadion "De Grolsch Veste" in Enschede statt. Twente gewann gegen die gerade in die Bundesliga zurückgekehrten Knappen durch zwei späte Tore mit 3:1. Marcin Kaminski hatte S04 durch einen frühen Treffer nach neun Minuten in Führung gebracht.

Noch mehr als das Spiel blieb aber die Fanfeier im Vorfeld des Spiels in Erinnerung. Hunderte Anhänger der Tukkers und der Knappen feierten gemeinsam bei niederländischer Schlagermusik schon vor dem Anpfiff vor dem Stadion und in der angrenzenden Fankneipe ihre Fanfreundschaft.

Fanfreundschaft hat ihren Ursprung in den 90ern

Die geht zurück bis weit in die 1990er Jahre. Damals verbrüderten sich die Gelsen-Szene und die Twente Hooligan Firm. Heute wird sie seit mehr als 15 Jahren besonders durch die Ultragruppierungen Ultras Gelsenkirchen und VAK-P gelebt. Nach dem Freundschaftsspiel vor der letzten Saison wurde in der Kneipe von VAK-P noch lange lautstark gefeiert. Das wird auch in diesem Jahr in Gelsenkirchen wieder der Fall sein.

In den Niederlanden rechnete man im vergangenen Jahr mit 15.000 bis 20.000 Besuchern bei diesem ungewöhnlichen Testspiel. Es kamen 26.000! Diese Zahl würde der FC Schalke 04 am Samstag sicher gerne übertrumpfen. Und es könnte gelingen. "Wir rechnen mit rund 30.000 Zuschauern", erklärte Klub-Sprecher Marc Siekmann.