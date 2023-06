Schalke: RevierSport-Liveticker zum Nachlesen - Jahreshauptversammlung in der Arena

Fußball-Zweitligist FC Schalke 04 lädt an diesem Samstag, 17. Juni 2023, seine Mitglieder zur Jahreshauptversammlung in die Veltins-Arena ein. RevierSport ist per Liveticker für Euch vor Ort.

16.24 Uhr: Mit dem Vereinslied wird die JHV beendet. Das war es von hier. Schönen Abend noch!

16.20 Uhr: Nun verabschiedet Axel Hefer die Mitglieder und beendet die Verasmmlung und lädt die Mitarbeiter zu einem Freibier ein.

16.17 Uhr: Zum Schluss kommt noch Britta Assauer auf die Bühne und fragt nach der möglichkeit eines Abshiedsspiesls für ihren Rudi zu seinem 80. Geburtstag im kommenden Jahr.

16.16 Uhr: Er gibt Rühl-Hamers seine Kontaktdaten und ruft weitere S04-Fans an, es ihm nach zu tun.

16.12 Uhr: Das beste kommt zum Schluss. Wie im Vorjahr lässt sich Norbert nicht nehmen, mit einem kurzen Lied die letzte Wortmeldun abzugeben. Es ist ein Lied über Schalke und die Fans. Ziemlich schräg. Zum Glück auch ziemlich kurz. Und dann macht er dem Verein noch ein Angebot: Er will dem S04 für 15 Monate zinslos 50.000 Euro leihen.

16.10 Uhr: Gerade gibt Schröder einem Fan seine Visitenkarte, weil der mit ihm über die Verteilung der Auswärtstickets sprechen wollte.

16.07 Uhr: Das neue Ticketsystem sei nicht in Ordnung, sagte der nächste Fan. "Die Kritik ist berechtigt. Das waren Anfangskrankheiten. Da müssen wir besser werden", sagte Schröder.

16.04 Uhr: Der nächste Redner regte an, die nächste JHV als Hybrid-Versammlung durchzuführen, damit mehr Mitglieder teilnehmen können. Hefer sagte, er könne dazu einen Antrag stellen für die nächste JHV.

16.02 Uhr: Ein Fan fragte nach dem Freundschaftsspiel des S04 beim FC Liverpool. Das sei aufgrund der Kontakte zwischen Jürgen Klopp und David Wagner zustande gekommen, aber nun nicht mehr aktuell. Am liebsten würde man dort spielen, wenn man sich sportlich dafür qualifiziert habe.

15.56 Uhr: Ein weiteres Mitglied regte die Aufnahme von Ralf Fährmann in die Schalker Ehrenkabine an. "Das nehmen wir sehr gerne mit für das nächste Mal", sagte Peter Knäbel.

15.53 Uhr: Ein weiteres Mitglied fragte nach, ob das "re-live" wieder eineführt werden könnte. "Wir haben das re-live eingestellt, weil die Nachfrage zu gering war", erklärte Bernd Schröder.

15.46 Uhr: Das erste Mitglied regte eine Überprüfung der Informationsweitergabe der Praxis der freien Parkplatznutzung an. Es wisse nicht jeder, dass die nutzung frei sei, wenn man zwei Stunden vor dem Spiel parke. Viele würden daher bezahlen, obwohl sie es nicht müssten.

15. 46 Uhr: Nun folgt der TOP 10: Verschiedenes. Mitglieder können nun ihre Äußerungen zu verschiedenen Dinge loswerden.

15.44 Uhr: Nun wurden fünf Mitglieder für den Ehrenrat im Block gewählt. Das sind Lars Althoff, Ernst-Martin Barth, Ilona Caroli, Andreas Müglich und Jan Henke.

15.40 Uhr: Gewählt wurden Dominic Karamarko (1502) und Torsten Wieland (1397). Beide nehmen die Wahl an. Damit scheidet Thorsten Altfeld nach vielen Jahren Zugehörigkeit aus.

15.31 Uhr: Nun werden die Miglieder des Wahlausschusses gewählt. Zur Wahl stehen Thorsten Altfeld, Thorsten Wieland und Dominic Karamarko.

15.15 Uhr: Auch Axel Hefer wurde wieder gewählt. Er erhielt 2217 Stimmen, das entspricht 93,35 %. 158 Fans stimmten dagegen. Es ist davon auszugehen, dass er in der konstituierenden Sitzung im Anschluss erneut zum Vorsitzenden gewählt wird.

15.22 Uhr: Zunächst wurde über Brauner abgestimmt. Er erhielt mit 2.092 Stimmen 86 % aller abgegebenen Stimmen. 338 Mitglieder stimmten dagegen. Brauner nimmt die Wahl an und gehört dem Gremium weitere drei Jahre an.

15.07 Uhr: Brauner und Hefer erklären nun ihre Motivation für eine weitere Amtszeit. "Selten oder nie waren wir meher entfrent vom Chaosklub, als heute", sagte Hefer.

14.55 Uhr: Nun geht es zu TOP7: Wahl der Kandidaten für den Aufsichtsrat. Zur Abstimmung stehen Axel Hefer und Holger Brauner.

14.55 Uhr: Mit riesengroßer Mehrheit wurde der Antrag der Befragung abgelehnt. Es wird keine weitere Befragung der mitglieder zum Thema Ausgliederung geben.

14.54 Uhr: Günther Reipen verweist auf die Schalker Satzung, in der steht, dass der Verein ein Verein bleibe. Und die eben durchgeführte Befragung

14.51 Uhr: Zu diesem Antrag gibt es zwei Wortbeiträge: Der erste Redner wendet sich gegen den Antrag. Er wolle den e.V. erhalten und man solle doch nun die gewählten Vertreter mal in Ruhe machen lassen. "Wir stehen für den eingetragenen Verein", endet er. Und erntet tosenden Applaus.

14.46 Uhr: Jetzt spricht der Neffe des kürzlich verstorbenen langjährigen Kreisel-Verteilers Werner Wietzorrek. Er beantragt, dass alle Mitglieder über die Rechtsform des eingetragenen Vereins befragt werden sollen. Gellende Pfiffe und ganz wenig Applaus sind die Folge. Schießlich gab es ja gerade erst eine entsprechende Befragung.

14.42 Uhr: Ebenfalls angenommen wurde er Vorschlag der Möglichkeit einer lebenslangen Mitgliedschaft zum Preis von 1.904 Euro und einer Familienmitgliedschaft. Beide Anträge wurden ebenfalls angenommen. 14.38 Uhr: Die nächsten Anträge "Bekenntnis zum Schutz vor Gewalt" und "Bekenntnis zur Nachhaltigkeit" werden in die Vereinssatzung aufgenommen.

14.32 Uhr: Der Vorstand hat unter anderem beantragt, dass das Geschäftsjahr küntig vom 1.7--30.6. dauern soll, statt, wie bisher dem alenderjahr entspricht. Ein Fan meinte, dass fände er nicht gut, weil er dann im Winter zur JHV kommen müsse und frieren würde. Doch der Antrag geht durch per Handzeichen und deutlicher 2/3-Mehrheit.

14.28 Uhr: Nun kommt TOP6: Satzungsänderungsanträge

14.28 Uhr: Mit wenigen Abweichlern wurde eben auch der Aufsichtsrat entlastet

14.26 Uhr: Die Entlastung des Vorstands ist einstimig erteilt

14.23 Uhr: Nun kommt der TOP 5: Die Entlastung des Vorstands.

14.23 Uhr: Ein weiterer Fan wünscht sich die Auweitung des VRR-Tickets für die Heimspiele auf ein NRW-weiten Geltungsraum. Das werde man prüfen, sagte Hefer.

14.19 Uhr: Die Situation werde von Knäbel viel zu positiv eingesetzt. "Wo steht denn das Gerüst?", fragt er . "Das Gerüst ist gegangen oder geht noch". Er warnt vor einem Verkauf von Marvin Pieringer, den man brauche.

14.12 Uhr: Er kritisierte, dass der nun nicht zustande gekommene neue Trikot-Deal dilettantisch eingefädelt worden sei: "Das sei ein Skandal", sagte er. Natürlich hat er seine Redezeit von zwei Minuten überschritten. "Schalke in zwei Minuten zu erklären, das geht nicht", sagte er. "Macht nächstes mal drei oder vier."

14.04 Uhr: Peter Wendt kritisiert, dass Schalke "tot" sei. Er sei kein Nestbeschmutzer, aber dass nun Spieler den Verein verlassen, die Bundesliganiveau hätten wie Bülter und Zalazar, würde nun die Zukunft gefährden. Die ersten Pfiffe schallen durch die Arena.

14.04 Uhr: Nun kommt der TOP 4: Aussprache über die Berichte.

14.03 Uhr: Wir haben in den letzten zwölf Monaten 10.000 Mitglieder hizugewonnen und wolle nun mit einem Kader, der auch in der Bundesliga konkurrenzfähig sei, wieder aufsteigen.

13.59 Uhr: Man habe zwei Ziele verfolgt. Den Abstieg zu verhindern. Das sei verpasst worden. Bei der Steigerung des Kaderwertes habe man Fortschritte erzielt. Da wolle man weiter ansetzen. Dafür wolle man die Spielzeit der eigenen jungen Spieler, die im letzten Jahr bei 20 Prozentgelegen habe, deutlich erhöhen.

13.57 Uhr: Nun spricht der Aufsichtsratsvorsitzende Axel Hefer. "Wir sind abgestiegen, obwohl wir ein ausreichendes Budet zur Verfügung gestellt haben. Aber wir haben Fehler gemacht", sagt auch Hefer.

13.52 Uhr: Jetzt holt Knäbel Tayln Bulut und Assan Queadrogo auf die Bühne und ehrt sie für den Gewinn der U17-Europameisterschaft. "Ich hatte nichts im Kopf, ich war nicht nervös und war mir sicher, dass ich ihn reinmache", sagte Bulut zu seinem Elfmetertor im Endspiel.

13.46 Uhr: Jetzt ehrt Knäbel die Schalker Mädchenmannschaften, die sich bestes in den Verein integriert hätten.

13.46 Uhr: Zuvor lobte er S04-Trainer Thomas Reis, der zum Verein passe.

13.41 Uhr: Die Entwicklung des Personalwertes in vergangenen zwölf Monaten sei Indiz, dass an auf dem richtigen Weg gewesen sei, deshalb könne und wolle man auch mit dem sleben Persnal erfolgreich sein. Knäbel: "Wir wissen, was wir tun müssen, um uns den Weg zurück in die 1. Liga zurück zu verdienen."

13.41 Uhr: Die Mannschaft gehe mit einem klaren Ziel in die Saison: "Den sofortigen Wiederaufstieg." Aber dafür brauche man Spieler, die sich zu 100 Prozent mit dem S04 identifizieren. Bei wem das nicht der Fall ist, müsse man reden. Aber das werde teuer für die Vereine, die S04-Spieler haben wollten.

13.35 Uhr: Man habe immer zweigleisig geplant, aber gehofft, diesen Plan nie umsetzen zu müssen. Aber bereits einen Tag nach dem Abstieg habe man wieder den Gang nach vorne eingeschaltet.

13.31 Uhr: Am Budget habe es nicht gelegen. 40 Millionen Euro habe man zur Verfügung gehabt. Das sei mehr als ein normaler Aufsteiger habe. Aber man habe Fehler gemacht, die man erst mit der Verpflichtung von Thomas Reis und einiger Spieler habe beheben können. "Der achte Tabellenplatz und der Abstieg wollen immer noch nicht so richtig zusammenpassen."

13.26 Uhr: Jetzt ist Peter Knäbel an der Reihe: "Wir haben unser großes Saisonziel, den Klassenerhalt verpasst. Dafür haben wir als sportliche Verantwortliche die Verantwortung zu übernehmen."

13.26 Uhr: Rühl-Hamers: "Erst als Peter und ich hier antraten, wurde das Einhalten von finanziellen Vorgaben nicht mehr zur Option, sondern zur Pflicht."

13.22 Uhr: Man habe sich in den vergangenen Jahren Handlungsfähigkeit wieder erarbeitet. Allerdings werde der Abbau der Verbindlichkeiten in der 2.Liga länger dauern. Aber man habe ein fundament geschaffen, dass eine finanzielle Trendwende möglich mache.

13.15 Uhr: Jetzt redet Finanzvorständin Rühl-Hamers: Für das Geschäftsjahr 2023 prognostiziert sie einen Gewinn im mittleren einstelligen Millionenbereich. Zum ersten Mal seit 2018. Sie gilt für beide Ligen.

13.15 Uhr: Schröder beendet seinen Beitrag mit einem Versprechen: "Wir kehren in die Bundesliga zurück. Zusammen. Denn Schalke ist erstklassig. Ein Leben lang."

13.10 Uhr: Schröder erntete Applaus, weil S04 gegen den Einstieg eines DFL-Investors gestimmt habe, weil ihm der Verteilungsschlüssel nicht stimme. Allerdings sei er nicht grundsätzlich gegen den Einstieg eines Sponsors. Aber man müsse berücksichtigen, wer dem Fußball die Attratktivität und das Erlebnis Fußball bringe. "Das bedeutet: Wir brauchen einen neuen Verteilschlüssel bei der Verteilung der Fernsehgelder." Dafür werde er kämpfen.

12.59 Uhr: Man habe aktuell noch keinen unterschrieben Trikotsponsor, aber man arbeite daran, zügig einen zu präsentieren und sei in Gesprächen, so Schröder.

12.44 Uhr: Jetzt redet Schröder über die Mitgliederbefragung."Über zwei Drittel unterstützen den eingeschlagenen Weg", sagte Schröder. Und meinte damit, die Rechtsform e.V. nicht in Frage zu stellen.

12.44 Uhr: Jetzt redet S04-Sportvorstand Bernd Schröder: Er "Wir wollen langfristig wieder in der Lage sein um um die Top sechs der Bundesliga zu konkurrieren", sagte Schröder. Man habe Fehler gemacht, die trotz Platz 8 in der Rückrunde zum Abstieg geführt habe, aber das werde nichts an den langfristigen Zielen änder.

12.44 Uhr: Standing ovations und "Höwedes, Höwedes"-Rufe schallen durch die Arena.

12.39 Uhr: Benedikt Höwedes ist bei der Mitgliederversammlung des FC Schalke 04 in der Veltins-Arena von den 3.484 anwesenden stimmberechtigten Mitgliedern der insgesamt knapp 169.000 Schalke-Mitglieder einstimmig zum Ehrenspielführer des FC Schalke 04 gewählt worden. Höwedes war von 2011 bis 2017 Spielführer des Zweitligisten und gewann 2011 mit dem Verein den DFB-Pokal. "Ich bin mir sicher, dass deine und Schalkes Zukunft auf die eine oder andere Art und Weise miteinander verbunden sein werden", orakelte Schalkes Sportvorstand Peter Knäbel. "Lasst uns den Verein weiter unterstützen damit wir so schnell wie möglich zurück in die 1. Liga kommen und den Verein dahin bringen, wo er hingehört", sagte Höwedes.

Damit wurden seine sportliche und epochale Bedeutung für den S04 gewürdigt. Nach Thomas Student, Ernst Kuzorra, Hermann Epenhoff, Berni Klodt, Manfred Kreuz, Stan Libuda, Klaus Fischer, Olaf Thon und Tomasz Waldoch der zehnte Spieler in der Vereinsgeschichte des S04, dem diese Ehre zuteil wurde.

12.36 Uhr: Benedikt Höwedes ist einstimmig als S04-Ehrenspielführer gewählt worden.

12.36 Uhr: Jetzt steht die Wahl von Benedikt Höwedes an. "Ich bin mir sicher, dass deine und Schalkes Zukunft auf die eine oder andere Art und Weise miteinander verbunden sein werden", orakelte Schalkes Sportvorstand Peter Knäbel. Vorgeschlgen hat die Aufnahme S04-Fan Günther Reipen.

12.31 Uhr: Gerade wurde bekanntgegeben, dass heute 3528 Miglieder anwesend sind, davon 3484 stimmberechtigte.

12.29 Uhr: Auch Ivica Horvath wurde nach einer Rede der Kremers-Zwillinge einstimmig in die Ehrenkabine aufgenommen. seine Tochter hat die Ehrung entgegengenommen.

12.12 Uhr: Doch zunächst steht die Wahl von Ernst Poertgen und Ex-Trainer Ivica Horvath in die S04-Ehrenkabine an.

12.05 Uhr: Riesenjubel in der Arena! Es steht die Wahl von Benedikt Höwedes zum S04-Ehrenspielführer an. Von 2011 bis 2017 war "Bene" Kapitän. Er besitzt sportliche und epochale Bedeutung für den S04, gewann mit den Knappen 2011 den DFB-Pokal.

12.05 Uhr: 1353 S04-Mitglieder wurden für ihre 25-Jährige Mitgliedschaft geehrt. [url]https?://www.reviersport.de/fussball/2bundesliga/a594067---schalke-25-29-jahre-s04-mitglied-konstante-leben.html[/url] Zehn Schalker sind sogar 50 Jahre Schalke-Mitglied. Sie wurden von S04-Legende Olaf Thon persönlich besucht.

12.00 Uhr: In den vergangenen Minuten wurde der verstorbenen Vereinsmitgliedern gedacht, unter ihnen. "Asi" Erich Wehner, Bernd Kampmann, Stephan Schröter, Hassan Talib Haji, Matthias Libuda und Uschi Dargott.

11.51 Uhr: 2.700 Mitglieder sind übrigens weniger Anwesende als in den früheren Jahren.

11.47 Uhr: In einer weiteren Probeabstimmung entschieden sich die Mitglieder für "Sportlichen Erfolg"und "Finanzielle Resilienz" als Dinge mit der höchsten Priorität für den Verein.

11.41 Uhr: Das Ergebnis der Probeabstimmung ist da: Es stimmten 704 Mitglieder für "Ja" und 1964 mit "Nein". Es scheinen also knapp 2.700 stimmberechtigte Mitglieder in der Arena zu sein.

11.39 Uhr: Auch die U17-Europameister Assan Queadraogo und Taylan Bulut sitzen unter den Ehrengästen

11.36 Uhr: Nun laufen die Probeabstimmung. "Für ein nachaltiges Stadionerlebnis wäre ich bereit, mehr Geld für Tickets und Verpflegung auszugeben"

11.35 Uhr: Hefer erklärt die Abstimmungsregularien

11.30 Uhr: Axel Hefer hat die JHV eröffnet.

11.04 Uhr: Offizieller Beginn ist nun 11.34 Uhr!

10.45 Uhr: Der Beginn der Jahreshauptversammlung verschiebt sich wegen der teilsperrung auf der A2 und des deshalb entstandenen Staus um mindestens eine halbe Stunde.

10.30 Uhr: Willkommen aus Gelsenkirchen. Wir haben unseren Platz gefunden und warten gespannt auf die Jahreshauptversammlung 2023 des FC Schalke 04. Es gibt einige spannende Themen zu besprechen. Um 11.04 Uhr soll es hier losgehen.