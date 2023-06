3. Liga: Saarbrückens Gnaase wechselt in die 2. Bundesliga

Dave Gnaases Vertrag beim 1. FC Saarbrücken ist ausgelaufen. Nun hat der 26-Jährige einen neuen Arbeitgeber gefunden. Es geht in die 2. Bundesliga.

Dave Gnaase wird sich Zweitliga-Aufsteiger VfL Osnabrück anschließen. Das verkündeten die Lila-Weißen am Dienstagnachmittag. Der Vertrag des defensiven Mittelfeldspielers beim 1. FC Saarbrücken läuft zum 30. Juni aus.

Mit 26 Jahren kann Gnaase bereits auf 160 Drittliga-Spiele zurückblicken (acht Tore, neun Vorlagen). Bei seinen Stationen in Würzburg (2018-2020), beim KFC Uerdingen (2020/21) und zuletzt dem 1. FC Saabrücken (2021-2023) gehörte er immer zum Stammpersonal. Nun geht es für den Mann aus Schwäbisch Gmünd in die 2. Bundesliga.

Es werden allerdings nicht seine ersten Schritte im Bundesliga-Unterhaus sein. Gnaase stammt aus der Jugend des 1. FC Heidenheim und bekam beim Neu-Bundesligisten 2016/17 neun Einsätze in Liga zwei.

Gnaase freut sich auf „cooles Umfeld“

Mit seiner Vita hat sich der 1,79-Meter-Mann zu einer gefragten Personalie entwickelt. Die sportliche Entwicklung der Osnabrücker überzeugte Gnaase allerdings, wie er in der Pressemitteilung erklärte. „Jetzt darf ich ein Teil davon sein, mich selbst einbringen und auch persönlich in einem coolen Umfeld und in der 2. Bundesliga weiterentwickeln.“

VfL-Sportdirektor Amir Shapourzadeh hob die Qualitäten Gnaases hervor: „Dave war im vergangenen Jahr absoluter Leistungsträger in Saarbrücken. Er kann im zentralen Mittelfeld verschiedene Rollen einnehmen. Er ist beidfüßig, spielt mit hoher Intensität und ist körperlich robust.“ Dementsprechend glücklich sei man, „dass wir Dave trotz anderer Interessenten vom VfL überzeugen konnten“.

Gnaase, der weiterhin die Trikotnummer 26 tragen wird, ist nach Lars Kehl (SC Freiburg II) und Charalambos Makridis (SSV Jahn Regensburg) der dritte externe Neuzugang der Osnbrücker. Zur Vertragslaufzeit machte der Verein keine Angabe.