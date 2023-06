2. Bundesliga: Zwei Ex-Bochumer verlassen Eintracht Braunschweig wieder

Eintracht Braunschweig hat sechs Spieler verabschiedet. Darunter sind auch zwei Profis, die früher für den VfL Bochum spielten.

Das Ziel vom Klassenerhalt hat Eintracht Braunschweig in der abgelaufenen Zweitliga-Saison erreicht.

Einige Tage nach dem Ende der Spielzeit gab der Verein die Abgänge von sechs Spielern bekannt. Darunter sind auch zwei Profis mit einer Vergangenheit beim VfL Bochum. Manuel Wintzheimer kehrt nach seiner Leihe zum 1. FC Nürnberg zurück. Zudem wird der Vertrag von Tarsis Bonga nicht verlängert.

Bonga wechselte im letzten Winter von Bochum nach Braunschweig. Beim Revierklub war der 26-Jährige außen vor und kam so gut wie nie zum Einsatz. Bei der Eintracht startete Bonga vielversprechend - doch nach drei Startelf-Einsätzen zum Beginn der Rückrunde kam er nur noch von der Bank. 13 Einsätze, keine Torbeteiligung - so lautet die Bilanz des Offensivspielers.

Stürmer Wintzheimer trug in der Saison 2019/20 das Trikot der Bochumer. Zu Zweitliga-Zeiten wurde er vom Hamburger SV ausgeliehen. Für Braunschweig bestritt der 24-Jährige 25 Partien (zehn von Beginn an) und erzielte vier Saisontore. Wintzheimers Vertrag in Nürnberg läuft noch bis 2025, zumindest vorerst kehrt er zurück zum FCN. Derweil ist offen, für welchen Verein Bonga künftig spielen wird.

Darüber hinaus verabschiedete sich Braunschweig von Linus Gechter (Hertha BSC/Leihe), Mehmet Ibrahimi (RB Leipzig/Leihe) sowie Bryan Henning und Enrique Peña Zauner, deren Verträge auslaufen.

"Wir bedanken uns bei jedem einzelnen Spieler für seinen Einsatz für die Eintracht", sagt Sport-Geschäftsführer Peter Vollmann. "Gern hätten wir uns in einem angemessenen Rahmen vor dem letzten Heimspiel im Stadion von den Jungs verabschiedet, dies war aufgrund des noch nicht feststehenden Klassenerhalts, auf dem der volle Fokus lag, leider nicht möglich."

Offen ist hingegen, wie es bei Jasmin Fejzic, Nathan de Medina, Lion Lauberbach, Philipp Strompf und Lennart Schulze Kökelsum weitergeht. Auch ihre Verträge laufen aus. Laut Verein gibt es aktuell Gespräche mit den Spielern. Auch Verbleibe der Leihspieler Filip Benković und Keita Endo sind noch nicht vom Tisch.