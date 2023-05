2. Bundesliga: Nach Trainer muss auch der Sportchef bei einem Fast-Absteiger gehen

Nächster Abschied bei Jahn Regensburg, das so gut wie sicher aus der 2. Bundesliga absteigt. Nach dem Trainer muss auch der Sportchef gehen.

Nach sechs Jahren in der 2. Bundesliga steht die SSV Jahn Regensburg vor einem Neustart in der 3. Liga. Der Abstieg ist wohl nicht mehr abzuwenden - dafür müssten die Regensburger am letzten Spieltag drei Punkte und 15 Tore auf Arminia Bielefeld auf dem Relegationsrang aufholen.

Nun stellt sich der Verein neu auf. Nach der Trennung von Trainer Mersad Selimbegovic vor zwei Wochen - Joe Enochs trat die Nachfolge an - ist auch die Zeit von Sport-Geschäftsführer Tobias Werner bei der SSV abgelaufen. Er wurde freigestellt, einem entsprechenden Antrag des Vorstandsvorsitzenden hat der Aufsichtsrat einstimmig zugestimmt.

Der 37 Jahre alte Ex-Profi (unter anderem 208 Spiele für den FC Augsburg) hatte das Amt erst im vergangenen Dezember übernommen und muss nach einem knappen halben Jahr wieder gehen.

"Eine umfangreiche Analyse der laufenden Saison und hierbei insbesondere der Rückrunde hat aufgezeigt, dass die angestrebten Entwicklungen im sportlichen Bereich – unabhängig von der Frage des Klassenerhalts – merklich hinter den Erwartungen zurückgeblieben sind", erklärt der Regensburger Vorstandschef Hans Rothammer die Entscheidung. "Vor dem Hintergrund des nun anstehenden großen Kaderumbruchs erachten wir eine personelle Neuausrichtung für erforderlich, um diese wichtige Phase mit den notwendigen Strukturen und Dynamiken angehen zu können."

Einen Nachfolger für Werner möchte der Verein schon im Laufe dieser Woche präsentieren. Laut der "Mittelbayrischen" steht der künftige Sportchef schon bereit. Es soll sich um Achim Beierlorzer handeln.

Der 55-Jährige trainierte den Jahn selbst zwischen 2017 und 2019, stand danach beim 1. FC Köln und Mainz 05 an der Seitenlinie. Anschließend arbeitete er als Co-Trainer bei RB Leipzig und ist rund eineinhalb Jahren ohne Verein. Jetzt steht Beierlorzer offenbar vor einer Rückkehr nach Regensburg.