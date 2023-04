Schalke II Nach Vergleich mit S04 - Torsten Fröhling schaut sich Sonntag RWE an

Torsten Fröhling war knapp vier Jahre Trainer der U23 des S04. Nach dem Abschluss des Klageverfahren will er nach vorne schauen. Am Sonntag ist er an der Hafenstraße in Essen zu Gast.