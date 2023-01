Nach Zypern-Abschied: Ex-Bochumer Danny Blum trainiert bei Zweitligist mit

Nach seinem Abschied aus Zypern trainiert Danny Blum, bis zum letzten Sommer Spieler des VfL Bochum, bei einem Zweitligisten mit. Dort stand er schon früher unter Vertrag.

Schon in den letzten Wochen wurde Danny Blum mit einem Wechsel zu seinem früheren Verein 1. FC Nürnberg in Verbindung gebracht. Nun wird die Rückkehr konkreter: Der 32-Jährige spielt in dieser Woche beim Team von Trainer Markus Weinzierl vor und kann sich bis zum Ende der Woche für eine Verpflichtung empfehlen. Das teilte der FCN am Dienstagmorgen mit.

"Es gibt zwei Gründe, warum Danny bei uns trainieren wird", erklärte der Nürnberger Sportvorstand Dieter Hecking. "Zum einen möchte er sich fit halten, zum anderen haben wir so die Möglichkeit, ihn eine Woche lang genau zu beobachten. Ob wir ihn am Ende auch verpflichten werden oder nicht, hängt von verschiedenen Faktoren ab."

Blum war im vergangenen Sommer nach drei Jahren beim VfL Bochum zu APOEL Nikosia nach Zypern gewechselt. Seine Zeit beim dortigen Tabellenführer ist allerdings schon wieder vorbei. Vor wenigen Tagen löste Blum seinen Vertrag auf der Mittelmeer-Insel auf.

In Nürnberg könnte er die gesuchte Verstärkung für die offensive Außenbahn sein. Bei den "Clubberern" hat sich nach der durchwachsenen Zweitliga-Hinrunde (17 Spiele, 19 Punkte, Platz 11) inklusive Trainerwechsel in diesem Winter schon einiges bewegt.

Nach Benjamin Goller, Florian Flick, Jannes Horn, Peter Vindahl und Jermain Nischalke könnte Blum der sechste Neuzugang werden. Blum trug bereits zwischen 2016 und 2018 das Trikot der Mittelfranken. In 46 Partien erzielte er acht Tore und bereitete zehn Treffer vor. Was einen erneuten Wechsel zum FCN für ihn zusätzlich attraktiv machen dürfte: Sein 20-jähriger Bruder Shawn steht dort seit dem letzten Sommer unter Vertrag und kommt in der zweiten Mannschaft zum Einsatz.