Aufsteiger 1. FC Kaiserslautern bastelt weiter eifrig an einem schlagfertigen Kader für die 2. Bundesliga. Nun ist offenbar ein deutscher Weltmeister im Anflug.

Mit Mario Götze ist ein deutscher Weltmeister mit Dortmunder Vergangenheit diesen Sommer bereits gewechselt. Der nächste könnte bald folgen, und zwar eine Etage tiefer.

Erik Durms Profi-Stationen 2013 - 2018: Borussia Dortmund (97 Pflichtspiele) 2018 - 2019: Huddersfield Town (29 Pflichtspiele) 2019 - *: Eintracht Frankfurt (46 Pflichtspiele) 2014 - *: Deutsche Nationalmannschaft (7 Pflichtspiele, Weltmeister 2014)

Wie der Kicker berichtet, steht der 1. FC Kaiserslautern vor der Verpflichtung von Erik Durm. Der 30-Jährige, der zufälligerweise bei Götzes neuem Arbeitgeber Eintracht Frankfurt unter Vertrag steht, soll sich mit den Pfälzern in fortgeschrittenen Gesprächen befinden. Trotz gültigen Vertrags bis 2023 wird ihm der Europa-League-Sieger demnach keine Steine in den Weg legen, was sich auf die Ablösesumme auswirken sollte. Unter Trainer Oliver Glasner spielte Durm keine große Rolle mehr, kam 2021/2022 lediglich auf neun Pflichtspieleinsätze.

Für den FCK wäre eine Verpflichtung des gebürtigen Pfälzers Durm, der sowohl links als auch rechts in der Abwehr eingesetzt werden kann, der nächste Coup des Sommers. Erst kürzlich angelte sich der Zweitligaaufsteiger mit Andreas Luthe vom 1.FC Union Berlin einen erfahrenen Bundesliga-Keeper.

Nach der Rückkehr in die 2. Bundesliga machte FCK-Sportchef Thomas Hengen den Fans der Roten Teufel Hoffnung auf einen großen Transfersommer. "Wir versuchen, das eine oder andere Kaliber zu holen, das nicht möglich zu sein scheint", waren die Worte des ehemaligen Sportdirektors von Alemannia Aachen. Der 47-Jährige ist dabei, Taten folgen zu lassen.