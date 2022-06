Fortuna Düsseldorf: U23-Duo wechselt nach Köln und in die Niederlande

Zweitligist Fortuna Düsseldorf hat in dieser Sommerpause einige Talente abgegeben. Ein Spieler wurde weiter an einen Drittligisten verliehen.

Dass bei Fortuna Düsseldorf sehr gute Nachwuchsarbeit geleistet wird, hat sich bereits bundesweit herumgesprochen. Jeden Sommer verlassen talentierte U23-Spieler der Regionalliga-Reserve von Nico Michaty die NRW-Landeshauptstadt.

So auch in diesem Sommer: Can Hayri Özkan (Borussia Dortmund II) und Tim Köther, der sich Zweitligist 1. FC Heidenheim anschloss, verließen die Fortuna bereits. Nun wurde auch bekannt, dass Phil Sieben wechseln wird. Nämlich zu Roda Kerkrade in die zweite niederländische Liga.

Phil Sieben bestritt in der vergangenen 27 Pflichtspiele (drei Tore, drei Vorlagen für Fortuna Düsseldorf. Tim Köther kam auf 32 Einsätze (sechs Tore, 13 Vorlagen.

Und auch Jamil Siebert wird in der kommende Spielzeit nicht für die Fortuna-Profis in der 2. Bundesliga auflaufen. Der Innenverteidiger wird weiter für Viktoria Köln spielen. Der 20-Jährige hatte bereits in der Rückrunde der vergangenen Saison für den Drittligisten gespielt und kam zu zwölf Einsätzen. Beim Zweitligisten aus Düsseldorf besitzt Siebert noch einen Vertrag bis zum 30. Juni 2025.

"Wir sind sehr zufrieden mit der Entwicklung, die Jamil im vergangenen halben Jahr genommen hat", wird Fortunas Vorstand Sport und Kommunikation Klaus Allofs in einer Vereinsmitteilung am Samstag zitiert. Allofs ergänzt: "Wir sind uns sicher, dass eine weitere Saison in der 3. Liga in einem Umfeld, das er mittlerweile kennt, ideal für seine Entwicklung sein wird."