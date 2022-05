Regionalliga West: Fortunas U23-Juwel wechselt in die 2. Bundesliga

Ein Talent aus der Regionalliga-Mannschaft von Fortuna Düsseldorf spielt eine starke Saison und wechselt im Sommer zu einem Klub aus der 2. Bundesliga.

Nach einer starken Saison für die U23 von Fortuna Düsseldorf in der Regionalliga West wird Tim Köther ab Sommer zwei Klassen höher spielen. Aber nicht etwa in der hauseigenen Zweitliga-Mannschaft, sondern beim 1. FC Heidenheim. Wie der Verein mitteilte, hat der 21 Jahre alte Linksaußen einen Dreijahresvertrag unterzeichnet. Köther wechselt ablösefrei vom Rhein an die Benz.

Köther spielt seit der U19 für die Fortuna, in den letzten beiden Jahren gehörte er zum Regionalliga-Kader. Am 26. Spieltag der laufenden Saison feierte er sein Debüt für die damals coronageschwächten Düsseldorfer in der 2. Bundesliga. Beim 1:1 gegen den SC Paderborn bereitete der Offensivmann den Treffer der Fortuna vor.





Köther sei "durch seine nachhaltig starken Leistungen in der Regionalliga West, aber auch bei seinem Zweitliga-Debüt für die Fortuna, äußerst positiv aufgefallen", wird Heidenheims Vorstandsvorsitzender Holger Sanwald in einer Vereinsmitteilung zitiert. "Er bringt noch viel Potential mit und befindet sich in einem sehr entwicklungsfähigen Alter. Deshalb trauen wir ihm zu, bei uns den Sprung in die 2. Liga zu schaffen."

Köther, der insgesamt auf 51 Einsätze in der Regionalliga West mit sieben Toren und 14 Vorlagen kommt, meinte: "Für das entgegengebrachte Vertrauen und die Chance, beim FCH meinen nächsten Schritt in die 2. Bundesliga zu machen, bin ich sehr dankbar. Ich freue mich auf diese neue Aufgabe in Heidenheim!"