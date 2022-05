Schalke: Wieder für die Abwehr - zweiter Sommer-Zugang fix

Auch der zweite Zugang des FC Schalke 04 für die kommende Saison ist ein Innenverteidiger. Von KAA Gent kommt Ibrahima Cissé ablösefrei.

Mitten in der Vorbereitung auf das vorletzte Zweitliga-Saionspiel gegen den FC St. Pauli (Samstag, 20.30 Uhr, RevierSport-Liveticker) hat der FC Schalke 04 eine Verpflichtung verkündet: Ibrahima Cissé kommt ablösefrei vom belgischen Klub KAA Gent.

Der 1,96 Meter große Abwehr-Riese unterschrieb einen bis 2026 gültigen Vertrag, der für beide Ligen gilt. „Ibrahima bringt alles mit, was es braucht, um ein richtig guter Fußballer zu werden. Er besitzt nicht nur ein unheimlich spannendes Profil, sondern hat auch einen guten Charakter. Wir sind davon überzeugt, dass er in Zukunft ein wichtiger Baustein in unserer Abwehr sein wird. Daran werden wir gemeinsam mit ihm arbeiten“, sagte Schalkes Sportdirektor Rouven Schröder.

Zweiter Zugang nach Leo Greiml

Für die Schalker ist Cissé nach Leo Greiml (Rapid Wien) die zweite ablösefreie Zugang - auch der 20-jährige Greiml ist ein Innenverteidiger. Das ist ein weiteres Indiz dafür, dass die Schalker Top-Verdiener Salif Sané, dessen Vertrag am 30. Juni endet, kein neues Angebot unterbreiten. Unsicher ist zudem, ob es S04 gelingt, Ko Itakura (ausgeliehen von Manchester City) weiter an den Verein zu binden. Möglich wäre dies nur im Aufstiegsfall, dann müsste Schalke aber rund 4,5 Millionen Euro zusammenkratzen, um Itakura zu kaufen - viel Geld für die angeschlagenen Königsblauen.

Außer Greiml und Cissé stehen fürs Abwehr-Zentrum bisher Marcin Kaminski, Marius Lode, Malick Thiaw und Henning Matriciani unter Vertrag. Sollte Schalke den Aufstieg verpassen, ist zudem ein Transfer des von internationalen Klubs umworbenen Thiaw denkbar.