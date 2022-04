2. Bundesliga: Rückkehr zur alten Anstoßzeit am Samstag zur neuen Saison

In der kommenden Spielzeit werden die Partien der 2. Bundesliga am Samstagmittag nicht mehr 13.30 Uhr angepfiffen. Das teilte die DFL mit.

Die Deutsche Fußball-Liga (DFL) hat die Anstoßzeiten der Zweitliga-Partien am Samstagmittag für die kommende Saison angepasst. In der Spielzeit 2022/23 werden die Begegnung nicht wie aktuell um 13.30 Uhr, sondern um 13 Uhr angepfiffen. Das teilte die DFL am Dienstagmittag mit.

Bereits zwischen 2009 und 2021 war 13 Uhr der gängige Spieltermin am Samstagmittag, zur laufenden Saison wurde der Anpfiff eine halbe Stunde nach hinten verschoben. Jetzt die Rückkehr zum vorigen Modell. Hintergrund: So sollen die Anstoßzeiten zwischen der ersten und zweiten Liga entzerrt werden.





Im Oberhaus wird traditionell um 15.30 Uhr gespielt, nur kurz nach dem Ende der Zweitliga-Partien. "Durch diese Anpassung können die Begegnungen der 2. Bundesliga bis zum Spielende und mit der anschließenden Nachberichterstattung vollumfänglich verfolgt werden", heißt es in einer Mitteilung der DFL. "Die 2. Bundesliga hatte vorab ein positives Meinungsbild zu diesem Vorgehen abgegeben. Die Anpassung ist zudem mit dem übertragenden Medienpartner Sky abgestimmt."

Die Anstoßzeiten der 2. Bundesliga für die Saison 2022/23:

Freitags, 18.30 Uhr

Samstags, 13 Uhr

Samstags, 20.30 Uhr (ein Spiel)

Sonntags, 13.30 Uhr