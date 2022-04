Werder Bremen steht am kommenden Samstag beim Auswärtsspiel beim FC Schalke 04 unter Zugzwang. Die Ultras machten den Werder-Spielern nun Mut.

Werder Bremen hat beim 1:1 gegen den 1. FC Nürnberg zwei wichtige Punkte im Aufstiegskampf liegengelassen und liegt nun zwei Punkte hinter dem FC Schalke 04. Am kommenden Samstag (13.30 Uhr) geht es nun ausgerechnet zum Spitzenreiter nach Gelsenkirchen.

Für die Königsblauen nach dem 5:2 (3:2) beim SV Darmstadt 98 die nächste Gelegenheit, sich einen Konkurrenten im Liga-Endspurt fast schon vom Leib zu halten. Für Bremen dagegen ist Verlieren fast schon verboten. Nach dem Spiel übten sich Fans und Spieler der Grün-Weißen in Optimismus.

Wir fahren nach Schalke und werden das Spiel gewinnen Marco Friedl

Als sich nach dem Spiel die Mannschaft von Trainer Ole Werner auf den Weg in die Fankurve machte, richtete der Vorsänger der Bremer Ultras per Megafon einige Worte an die Bremer Mannschaft. „Wir werden auf Schalke da sein“, versprach der Vorsänger laut dem Bremer Onlineportal „Deichstube“ der Mannschaft. Diese bedankte sich für die Unterstützung. Bremens Abwehrchef Marco Friedl ließ sich daraufhin im Interview mit dem Stadionsprecher sogar zu einer Kampfansage hinreißen: „Wir fahren nach Schalke und werden das Spiel gewinnen.“

Nach zuletzt drei 1:1-Unentschieden und nur einem Sieg aus den letzten fünf Spielen steht die Elf von der Weser zwar mit einem Punkt Vorsprung auf den FC St. Pauli zwar immer noch auf einem direkten Aufstiegsplatz. Aber sie steht auf Schalke auch gehörig unter Druck.

Laut Bremens Trainer Ole Werner gehe es nun auch darum, er mit den Enttäuschungen besser umgehen könne: „Wir müssen einen kühlen Kopf bewahren und nach wie vor schauen, welche Ausgangsposition wir haben. In dieser Liga gewinnt man keine Spiele im Vorbeigehen und wir haben heute, insbesondere in der ersten Halbzeit, vieles nicht gut gemacht“, sagte der Trainer in den vereinseigenen Medien. „Es tut gerade ein bisschen weh, aber wir haben immer noch eine sehr gute Ausgangslage“, ergänzte dort Leonardo Bittencourt. „Wir haben jetzt ein geiles Spiel am kommenden Wochenende. Und dann können wir wieder Punkte gut machen." Ähnliche Töne hatte man aber aus Darmstadt vor dem Spiel gegen den S04 auch gehört. Das Ende ist bekannt.