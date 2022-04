Schalke: Gute Nachrichten von Zalazar, Vindheim-Comeback rücht näher

Der FC Schalke 04 kann wieder mit dem zuletzt formstarken Rodrigo Zalazar planen. Am Dienstag hat der Spielmacher wieder trainiert.

Gute Nachricht für den FC Schalke 04 vor dem wichtigen Zweitliga-Heimspiel am kommenden Samstag (13:30 Uhr, Sky) gegen den Tabellensechsten 1. FC Heidenheim. Spielmacher Rodrigo Zalazar, der die Partie bei Dynamo Dresden (2:1) am vergangenen Freitag aufgrund einer Fußprellung verpasste, stand am Dienstag wieder auf dem Trainingsplatz.

Vor seinem Ausfall war der 22 Jahre alte Uruguayer in einer bestechenden Form. Sowohl in Ingolstadt als auch gegen Hannover 96 erzielte Zalazar entscheidende Tore. In 24 Zweitligaspielen für die Schalker steht er bei vier Toren und sechs Vorlagen.

Schalke: Andreas Vindheim kommt Comeback näher

Seinem Comeback einen Schritt näher ist Andreas Vindheim (26). Der norwegische Winter-Zugang verletzte sich bei seinem zweiten S04-Einsatz am 8. Februar gegen Jahn Regensburg und fehlt seitdem aufgrund einer Wadenverletzung. Am Dienstag absolvierte der Rechtsverteidiger Teile des Mannschaftstraining. Auch der zweite Rechtsverteidiger der Schalker, Mehmet Aydin (20), konnte sein Trainingspensum erhöhen.





Schalkes Linksverteidiger Thomas Ouwejan trainierte hingegen nur individuell. Am Freitag stand er erstmals wieder in der Startelf, nachdem er drei Spiele aufgrund muskulärer Probleme verpasste hatte. Mittelfeldspieler Victor Palsson (Corona-Kontaktperson) fehlte beim Schalke-Training.