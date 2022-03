Schalke: Großer Erfolg für Kaan Ayhans Bruder

Kaan Ayhan schaffte beim S04 über die Knappenschmiede den Durchbruch zum Profi und wurde Nationalspieler. Nun steht sein Bruder in den Startlöchern.

Was seinem Bruder Kaan Ayhan nicht vergönnt war, schaffte sein jünger Bruder Mertcan. Während der ehemalige Schalke-Profi und heutige Spieler von US Sassuolo mit der Türkei in der vergangenen Woche gegen Portugal im Qualifikationsspiel zur Weltmeisterschaft in Katar scheiterte, qualifizierte sich dessen jüngerer Bruder Mertcan mit der türkischen U17-Nationalmannschaft für die Europameisterschaft in Israel vom 16. Mai bis zum 1. Juni.

Im entscheidenden Spiel bezwangen die Spieler mit dem Halbmond auf dem Trikot Slowenien nach einem Wahnsinnspiel mit 4:3. Dreimal hatte die Türkei zurückgelegen, am Ende gelang jedoch der benötigte Sieg. Der entscheidende Siegtreffer gelang dem für Bayern München spielende Kenan Yildiz in der 88. Minute. Als Gruppenzweiter hinter Serbien gelang so noch der Sprung nach Israel.

Mit dabei waren auch zwei Schalker. Aus der königsblauen U17, die die Bundesliga West souverän anführt, gehörte der Rechtsverteidiger Batuhan Yavuz zum Kader der Türkei. Der 16-Jährige wurde zehn Minuten vor dem Ende der Partie eingewechselt. Mertcan Ayhan, der in der Nachspielzeit noch zu einem Einsatz kam, ist sogar noch ein Jahr jünger. Der Bruder von Kaan Ayhan spielt in der Schalker U16. Dort ist er Innenverteidiger - wie sein Bruder - und gilt als großes Talent. In acht Ligaspielen gelang ihm ein Tor. Wie sein Bruder kann er auch im defensiven Mittelfeld eingesetzt werden.

2014 wechselte er als Sechsjähriger vom TuS Rotthausen zum S04 und durchlief seitdem alle Mannschaften der Knappenschmiede. Ganz schön viele Gemeinsamkeiten mit seinem berühmten Bruder. Denn auch Kaan kam schon in ganz jungen Alter von fünf Jahren zu den Knappen und schaffte dann als Kapitän der U19 den Durchbruch bei den Profis. Soweit ist Mertcan Ayhan noch nicht. Sein Weg ist aber vielversprechend. Und das beste Vorbild hat er ja in der Familie.