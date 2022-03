Fraisl über Schalke-Fan-Rückkehr: Das war schon geisteskrank

Der FC Schalke 04 hat sich am 27. Spieltag der 2. Bundesliga mit 2:1 gegen Hannover 96 durchgesetzt. Nach dem Spiel lobte Torwart Martin Fraisl vor allem die Fans.

Der FC Schalke 04 hat seine Fans und auch Trainer und Geburstagskind Mike Büskens mit einem 2:1 (1:0)-Erfolg über Hannover 96 zurück in der Veltins Arena begrüßt. Ko Itakura (43.) und Rodrigo Zalazar (54.) besorgten die drei Punkte. Der Ex-Schalker Cedric Teuchert ließ Martin Fraisl beim zwischenzeitlichen 1:1 keine Chance.

Erstmals durfte S04 die Veltins Arena wieder voll auslasten. Auch wenn das nicht ganz gelang, sorgten 55.152 Fans für eine Stimmung, wie man sie auf Schalke schon lange nicht mehr kannte.

Nach dem 2:1 war das schon geisteskrank. Da weißt du, was Schalke ist. Da weißt du, wofür wir Fußball spielen. Martin Fraisl

Torwart Fraisl fand nach dem Spiel lobende Worte für den königsblauen Anhang. „Nach dem 2:1 war das schon geisteskrank. Da weißt du, was Schalke ist. Da weißt du, wofür wir Fußball spielen. Danke dass ihr alle wieder da wart und dass es jetzt so richtig mit der Aufholjagd losgehen kann“, freute er sich am Sky-Mikrofon.

Nach dem Abpfiff bedankten sich die Schalker Spieler nochmal bei den Fans – und die gaben das Lob zurück. „Die Worte zum Schluss, das war schon richtig geil“, zeigte sich der Österreicher nach der Partie beeindruckt.





Auch im Team war die Stimmung nach dem Spiel naturgemäß gut. Die Ansprache hielt aber nicht Geburtstagskind und Trainer Mike Büskens. „Er hat heute mal Salif Sane sprechen lassen. Der hat gesagt, dass wir glücklich sein dürfen, dass wir genau so weiter machen müssen und dass wir die Länderspielpause insofern nutzen, als dass die verletzten Spieler zurückkommen und wir in den letzten sieben Spielen nochmal so richtig Dampf aufnehmen können.“

Der Torwart sieht die Knappen für die Schlussphase bestens gewappnet. „Schalke ist richtig drin. Zum einen, weil wir unsere Systemumstellung mit sechs Punkten belohnt haben, zum anderen, weil jetzt die Pause kommt, wo wir das taktische auch nochmal festigen können. Wir sind auch mental extrem bereit für die letzten sieben Wochen“, kündigte Fraisl an.

Der FC Schalke 04 hat nun zwei Wochen Zeit, den Büskens-Fußball zu verinnerlichen. Im Anschluss wartet die abstiegsbedrohte SG Dynamo Dresden (1. April, 18:30 Uhr).