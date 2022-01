Schalke in Aue: Zwei Startelf-Änderungen, Neuzugang vor Debüt

Am Samstagabend gastiert der FC Schalke 04 in der 2. Fußball-Bundesliga bei Erzgebirge Aue. So sieht die Aufstellung von S04 aus.

Zum ersten Mal überhaupt bestreitet der FC Schalke 04 am Samstagabend (20.30 Uhr, RS-Liveticker) ein Gastspiel bei Erzgebirge Aue. Gegenüber dem 1:1 gegen Holstein Kiel zum Jahresauftakt vor einer Woche nimmt S04-Coach Dimitrios Grammozis zwei Änderungen an seiner Startelf vor. Die Aufstellung von Schalke 04: Fraisl - Thiaw, Sané, Itakura - Vindheim, Ouwejan - Palsson - Zalazar, Idrizi - Terodde, Pieringer Die Aufstellung von Erzgebirge Aue: Männel - Fandrich, Hochscheidt, Jonjic, Kühn, Majetschak, Cacutalua, Strauß, Gonther, Owusu, Zolinski Auf der rechten Außenbahn erhält Winter-Neuzugang Andreas Vindheim den Vorzug vor Reinhold Ranftl. Damit steht der Norweger, der von Sparta Prag ausgeliehen wurde, vor seinem Debüt beim Revierklub. Zudem vergibt Grammozis den zweiten Platz im Sturm neben Simon Terodde neu. Marvin Pieringer ist nach Gelbsperre zurück und ersetzt Darko Churlinov. Marius Bülter und der eigentliche Kapitän Danny Latza sitzen damit vorerst wie schon vor einer Woche auf der Bank. Verzichten müssen die Knappen auf Marcin Kaminski (Corona-Infektion) und Mehmet Aydin (Oberschenkelverletzung). Nach zwei Siegen aus den vergangenen acht Partien würde Schalke im Kampf um den Aufstieg ein Sieg im Erzgebirge gut zu Gesicht stehen. Wobei auch zur Wahrheit gehört, dass S04 zuletzt dreimal nicht verloren hat. Aue hingegen ist vom Abstieg bedroht und blieb zuletzt fünfmal sieglos. Zuletzt holten die Veilchen immerhin ein 2:2 bei FC St. Pauli. Sie kassierten den Ausgleich erst in der Nachspielzeit und waren der erste Zweitligist, der in dieser Saison bei St. Pauli punkten konnte.

