Schalke-Aufstieg? Zweitliga-Experte sieht drei Teams stärker

In einer Woche beginnt die 2. Fußball-Bundesliga wieder. Das denkt TV-Experte Torsten Mattuschka über das Aufstiegsrennen und die Chancen des FC Schalke 04.

Als Tabellenvierter startet Schalke 04 am kommenden Sonntag gegen Holstein Kiel in die Restserie der 2. Bundesliga. Fünf Punkte beträgt der Rückstand auf einen direkten Aufstiegsplatz. Und nur das schlechtere Torverhältnis trennt die Königsblauen vom Relegationsrang.

Der Wiederaufstieg scheint also noch in Sichtweite. Doch die Konkurrenz ist groß - reicht es am Ende für S04? Geht es nach Torsten Mattuschka, Zweitliga-Experte bei TV-Sender Sky, liegt die Aufstiegswahrscheinlichkeit der Knappen bei 50 Prozent.

Mattuschka: Schalke eine Wundertüte

"Dieser Verein ist eine Wundertüte", sagt der frühere Profi in einer Analyse für Bild. "In der Hinrunde fehlte die Konstanz", resümiert Mattuschka mit Blick auf nur zwei Siege aus den vergangenen sieben Spielen und insgesamt drei Heimniederlagen im Laufe der Hinrunde.

Schalke verfüge zwar über "eine gute Mannschaft, wenn ich beispielsweise an Simon Terrode, Marius Bülter und Rodrigo Zalazar denke", sagt Mattuschka weiter. "Aber sie müssen auch als Einheit funktionieren."

Drei Teams räumt der 41-Jährige derweil eine größere Aufstiegswahrscheinlichkeit ein: Tabellenführer FC St. Pauli (90 Prozent), dessen Verfolger Darmstadt 98 (60 Prozent) - und Werder Bremen. Der SVW liegt einen Punkt hinter Schalke auf Platz sieben. Nach einem durchwachsenen Start zeigten sich die Norddeutschen seit einem Trainerwechsel im November deutlich verbessert. Mattuschka beziffert die Bremer Chancen auf 75 Prozent. Er begründet: "Mit Ole Werner als Trainer und mit der Breite des Kaders wird Bremen aber jetzt am Ende unter den ersten drei sein."

S04-Konkurrent HSV: "Zu viele Schwankungen"

Beim Hamburger SV, mit Schalke punktgleicher Tabellendritter, sieht Mattuschka genau wie bei S04 einen Fifty-Fifty-Chance. Er lobt die stabile Defensive des HSV, sagt aber: "Aufgrund der fehlenden Erfahrung sollte man den Aufstieg nicht verlangen. Es gab zu viele Schwankungen und schon neun Unentschieden. Der öffentliche Druck ist sehr groß."

Mattuschka selbst lief in seiner aktiven Zeit 171-mal in der 2. Bundesliga auf (42 Tore, 47 Vorlagen) - die meisten Spiele bestritt er für Union Berlin.