Im Zuge der Kader-Neustrukturierung im Sommer verließen Can Bozdogan und Ahmed Kutucu den FC Schalke 04. Beide sind in Istanbul untergekommen und haben nun ihre ersten Tore erzielt.

Viele Fans des FC Schalke 04 hätten Ahmed Kutucu gerne bei den Knappen behalten. Nach der Horror-Saison 2020/21 folgte Kutucu in diesem Sommer jedoch dem Lockruf aus der Türkei und wechselte für rund 500.000 Euro zum Erstligisten Istanbul Basaksehir. Dort kam er zu Beginn der Süper-Lig-Saison noch zu Kurzeinsätzen, musste dann aber mit einer Verletzung passen. Seit dem vierten Spieltag hat er es nur noch einmal in den Kader geschafft.

Zumindest für ihn persönlich lief es im türkischen Pokal deutlich besser. Da kam er im Viertrundenspiel gegen Bodrumspor über 95 Minuten zum Einsatz und erzielte seinen ersten Treffer. Helfen sollte das am Ende aber nur bedingt: Basaksehir flog nach Elfmeterschießen mit 2:4 raus.

Bozdogans Führungstor reicht nicht zum Sieg

Ebenfalls als Torschütze erfolgreich war Kutucus einstiger Teamkollege Can Bozdogan. Der 20-jährige Mittelfeldmann wechselte im Sommer auf Leihbasis zu Basaksehirs Stadtrivale Besiktas Istanbul, wo er statt 2. Bundesliga mit Schalke Champions League mit den Türken spielte. Er kam dreimal zum Einsatz, spielte beim 0:2 gegen Ajax Amsterdam durch.

Auch in der Liga bekam Bozdogan am Freitag seine erste Bewährungschance über die volle Distanz. Gegen Kasimpasa, ebenfalls ein Istanbuler Stadtteilverein, wurde er im zentralen Mittelfeld aufgeboten und erzielte nach zwölf Minuten die zwischenzeitliche Führung für seine Farben. In der Tabelle kommt Besiktas durch das Remis nicht vom Fleck und ist weiterhin Neunter - einen Punkt hinter Basaksehir und Kutucu. Das direkte Duell zwischen beiden Teams gab es bereits am neunten Spieltag und endete mit 3:2 für Basaksehir.