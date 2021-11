Fußball-Zweitligist FC Schalke 04 trennte sich 1:1 (0:0) beim SV Werder Bremen. Ein Elfmeter in der Nachspielzeit brachte die Knappen um den Lohn.

Werder Bremen gegen den FC Schalke 04. Für beide Teams war das Kräftemessen im Weserstadion ein richtungsweisendes Spiel in der 2. Liga. Nach intensiven 99 (!) Minuten endete das Duell der beiden Bundesliga-Absteiger 1:1 (0:0)-Remis.

Simon Terodde brachte die Knappen mit einem Kopfballtor in der 82. Minute in Führung und erzielte das Rekordtor Nummer 154 im Unterhaus. Dann folgte eine Szene, die bei allen Schalke-Fans für Entsetzen sorgte: In der Nachspielzeit kam Roger Assale im Strafraum zu Fall und forderte einen Elfmeter. S04-Verteidiger Henning Matriciani soll den Angreifer gefoult haben. Doch es war keinerlei Kontakt erkennbar. Ganz im Gegenteil: Assale berührte den Ball vor dem angeblichen Foul sogar mit der Hand. Es hätte also Freistoß für die Gäste geben müssen.





Schiedsrichter Tobias Stieler schaute sich die Situation allerdings auf dem VAR-Monitor an und entschied auf Elfmeter für Bremen. Niclas Füllkrug verwandelte zum 1:1-Endstand. Die Schalker Spieler stürmten sofort in die Kabine und waren außer sich vor Wut. Kein Spieler war zu einem Interview bereit.

In jedem Spiel wird uns gesagt: respektvoll miteinander umgehen. Aber wenn sowas passiert, sollen wir die Ruhe bewahren. Das heute war zu viel. Der Elfmeter war eine absolute Frechheit, wie ich sie noch nie erlebt habe. Trainer Dimitrios Grammozis war aufgebracht.

Auch Trainer Dimitrios Grammozis war auf der anschließenden Pressekonferenz außer sich: "Das hat jeden Rahmen gesprengt. In jedem Spiel wird uns gesagt: respektvoll miteinander umgehen. Aber wenn sowas passiert, sollen wir die Ruhe bewahren. Das heute war zu viel. Der Elfmeter war eine absolute Frechheit, wie ich sie noch nie erlebt habe", ärgerte sich der Fußballlehrer und führte aus:

"Ich will nicht viel analytisch sprechen und bin ein paar Tage dabei im Profifußball. Was hier passiert ist, da fehlen mir die Worte. Ich habe mir die Szene oft angeguckt. Es ist Handspiel von Werder Bremen, der Spieler lässt sich dann fallen. Wir hatten die Gelegenheit, uns die Bilder auf der Bank anzugucken. Mir fehlen einfach die Worte. Vielleicht muss er den Schiedsrichter-Schein nochmal machen, das ist ja nicht normal. Er hat das Fifa-Wappen auf seinem Trikot drauf."

Durch das Unentschieden verpasste Schalke den Sprung auf Rang fünf. Doch das war nicht das Thema an diesem Samstagabend.