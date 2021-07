7:0! Schalke bei Geheimtest gegen Velbert in Torlaune

Der FC Schalke 04 präsentierte sich im Geheimtest gegen die SSVg Velbert in Torlaune. Auf dem Schalker Trainingsgelände gewannen die Königsblauen souvern mit 7:0.

Der FC Schalke 04 hat nach seiner Auftaktniederlage gegen den Hamburger SV wieder Selbstvertrauen sammeln können. Gegen den Oberligisten SSVg Velbert präsentierte sich die Mannschaft von Trainer Dimitrios Grammozis besonders in Torlaune. Gegen die Schlüsselstädter, die neben dem 1. FC Bocholt als großer Aufstiegsfavorit in die Saison 21/22 der Oberliga Niederrhein gehen, setzten sich die Knappen mit 7:0 (6:0) durch.

Schon in der ersten Minute sorgte Marvin Piermann für die frühe Führung. Nur vier Minuten später sorgte der Neuzugang von der zweiten Mannschaft des SC Freiburg für das 2:0, ehe er in der 16. Minute sogar seinen lupenreinen Hattrick komplett machte. Für das 4:0 sorgte Kerim Calhanoglu (23.), ehe Amine Harit, der den Verein bekanntlich aus finanziellen Gründen verlassen soll, mit einem Doppelpack (27., 43.) die komfortable Halbzeitführung perfekt machte. In der zweiten Halbzeit sorgte Can Bozdogan mit seinem Tor für den 7:0-Endstand.

Der erst vor wenigen Tagen verpflichtete Torhüter Marin Fraisl gab in der zweiten Hälfte sein Debüt für den Zweitligisten. Auch der Belgier Dries Wouters bekam Spielpraxis. Zudem kam neben Harit auch der aussortierte Ex-Kapitän Omar Mascarell zu einem etwa einstündigen Einsatz.

Die Partie auf dem Schalker Trainingsgelände fand unter Ausschluss der Öffentlichkeit statt. Künftige Testspiele, das vermeldeten die Schalker nach der Partie, sollten wie gewohnt mit Zuschauern stattfinden.

Aufstellung Schalke: Langer (46. Fraisl) – Becker, Wouters, Matriciani – Aydin, Mascarell (61. Kaparos), Calhanoglu – Idrizi (61. Bozdogan), Mikhailov (61. Mercan) – Harit, Pieringer (61. Krasniqi).