Patrick Osterhage wird den VfL Bochum verlassen und sich dem SC Freiburg anschließen. Das gab der Klub am Montag bekannt.

Was letzte Woche bereits durchsickerte, ist jetzt offiziell: Patrick Osterhage verlässt den VfL Bochum im Sommer und wechselt zum SC Freiburg. Das gab der Klub von der Castroper Straße am Montagmittag bekannt.

Über die Ablösesumme hätten beide Vereine Stillschweigen vereinbart. Nach Informationen dieser Redaktion liegt sie im mittleren einstelligen Bereich.

„Patrick Osterhage ist ein hervorragendes Beispiel dafür, welche Möglichkeiten der VfL Bochum hat und welche Chancen er bietet“, sagte Patrick Fabian, Geschäftsführer Sport beim VfL Bochum 1848, laut der Pressemitteilung des Vereins. „Ein junger, talentierter Spieler, ablösefrei, mit großem Potenzial: Patrick Osterhage hat sich in seiner Zeit beim VfL Bochum Schritt für Schritt zum gestandenen Bundesligaspieler entwickelt und somit für den VfL nicht nur einen sportlichen, sondern auch wirtschaftlichen Wert geschaffen“, so Fabian.

Osterhage hat bislang 56 Bundesligaspiele absolviert und sich in dieser Saison nahezu unverzichtbar im Mittelfeld der Bochumer gemacht. Neben Kapitän Anthony Losilla und Kevin Stöger spielt er eine gute Saison. Losilla hatte ihn immer wieder als möglichen Nachfolger für sich gesehen. Doch der 24-Jährige geht nun bereits den nächsten Schritt und wechselt in den Breisgau. Freiburg kämpft derzeit noch um den Einzug in den Europapokal in der kommenden Saison.

Osterhage, der 2021 ablösefrei von Borussia Dortmund nach Bochum kam, bedankte sich bei den Verantwortlichen des VfL. „Ich werde den VfL Bochum immer in ganz besonderer Erinnerung behalten, da ich hier meine ersten Schritte im Profifußball gehen und überragende Fans erleben durfte“, sagte Patrick Osterhage.

Bevor er sich am Ende der Saison verabschiedet, verfolge er aber noch ein großes Ziel: „Wir haben immer noch das große Ziel vor Augen, zum wiederholten Mal den Klassenerhalt zu schaffen. Darauf liegt in den letzten fünf Spielen die volle Konzentration und ich bin überzeugt, dass wir dieses Ziel gemeinsam erreichen werden.“