VfL Bochum: Trainer-Entscheidung Montag, Kuntz oder Gerland als Nachfolger genannt

Der VfL Bochum hat durch das 1:2 in Köln urplötzlich eine Trainerdiskussion. Die Zeichen stehen auf Trennung.

Nach der schlimmen Nachspielzeit beim 1. FC Köln hängt der Haussegen beim VfL Bochum schief. Mal wieder verlor der VfL zum Ende einer Partie hin wichtige Punkte, es waren die Gegentore sechs und sieben in der Nachspielzeit. 21 Zähler verspielte der VfL nach Führungen.

Letzte Woche war es das 2:2 gegen den SV Darmstadt, nun das 1:2 in Köln - bis zur 90. Minute führte der VfL - dann der doppelte Schock. Mit der Folge, dass der Abstand auf den Relegationsplatz (drei Punkte) und den direkten Abstiegsrang (vier Zähler) noch kleiner wurde.

Bochums Sport-Geschäftsführer Patrick Fabian verweigerte nach dem Abpfiff die Rückendeckung für Trainer Thomas Letsch. „Wir können in dieser Form nicht weitermachen", sagte er direkt nach dem FC-Spiel. Am Sonntag wurde in Bochum viel gesprochen, die Verantwortlichen kamen zusammen, um zu entscheiden, ob es mit Letsch weitergeht oder ein Nachfolger gesucht wird.

Mit einer Entscheidung wird am Montag gerechnet, am Sonntag wird der Verein keine Mitteilung mehr herausgeben. Nach nur einem Punkt aus den letzten sechs Spielen könnte es tatsächlich darauf hinauslaufen, dass Letsch am Montag gehen muss.

Die "BILD" brachte am Sonntag bereits Stefan Kuntz als Nachfolger ins Spiel, die Nummer wird der Verein haben. Kuntz hat eine Vergangenheit als Spieler an der Castroper. Die Frage ist. Wenn ein neuer Mann kommt, sucht der VfL einen Retter für sechs Partien? Oder einen Trainer, mit dem länger geplant wird?





Geht es um einen Retter, könnte nach RS-Informationen auch Hermann Gerland eine Option sein. Der 69-Jährige ist aktuell Co-Trainer der U21-Nationalmannschaft und seit seinem Aus als Co-Trainer bei den Bayern (Juni 2021) ohne Verein. Zwischen 1986 und 1988 trainierte er den VfL bereits, kommt es nun zum Comeback in Bochum, um den VfL vor dem Gang in die Zweitklassigkeit zu bewahren?

Das Restprogramm des VfL ist auf jeden machbar. Heidenheim, Hoffenheim und Leverkusen daheim, Wolfsburg, Berlin und Bremen auswärts. Am Montag wird man wissen, wer die Aufgabe aus der Trainerbank übernehmen soll. Derzeit spricht alles für einen Wechsel auf der Bank.cb / gp