VfL Bochum: Letsch über Köln, neue Alternativen und das Tor-Comeback von Hofmann

Kellerduell Nummer drei in Serie für den VfL Bochum. Am Samstag geht es zum 1. FC Köln. Trainer Thomas Letsch hat eine weitere Alternative, das denkt er vor dem Spiel beim FC.

Nach dem 0:2 beim FSV Mainz und dem 2:2 gegen Darmstadt 98 muss der VfL Bochum am Samstag (15:30 Uhr) in der Fußball-Bundesliga beim 1. FC Köln antreten.

Das dritte Kellerduell in Serie, wir sprachen vor dem Duell mit Bochums Trainer Thomas Letsch.

Letsch über die Ausgangslage: "Die Situation ist so, wie sie von Anfang an war. Wir sind in die Spielzeit mit dem Ziel gestartet, die Klasse zu halten. Wir kennen die Tabelle und haben weiter alles in der eigenen Hand. Wenn wir unsere Spiele erfolgreich gestalten, kann links und rechts passieren, was will."

Letsch über die Spiele, in der ein Vorsprung nicht ins Ziel gerettet werden konnte: "2:0 ist immer ein gefährliches Ergebnis. Wir haben gegen Darmstadt die Chance auf das 3:0, machen einen Fehler in der Absicherung und schon steht es 2:1. Da bekommt so eine Partie eine andere Dynamik. Wenn wir wüssten, wo wir den Schalter umlegen müssten, dass das nicht passiert, hätten wir das schon relativ früh gemacht. Es ist aber müßig zu diskutieren, welche Spiele wir hintenraus alle verloren haben. Wir haben intensiv über die Partie gesprochen, wir wissen, wo Ansätze liegen, um das in Köln und gegen Heidenheim besser zu machen."

Letsch über die Ansatzpunkte, wie es besser laufen kann: "Zum einen ist klar, dass wenn man so viele Möglichkeiten hat, dann muss das 3:0 fallen. Dann gibst du dem Gegner ein ganz klares Zeichen. Das andere ist, dass eine Absicherung da sein muss, wenn man 2:0 führt. Aber das eine ist die Theorie, das andere die Praxis."

Letsch über die Personalsituation vor dem Spiel beim 1. FC Köln: "Die Lage hat sich leicht verändert. Gonçalo Paciência fällt aus, Tim Oermann ist zurück. Er hat Montag Teile mitgemacht, Mittwoch hat er voll trainiert."

Letsch über das Tor-Comeback von Philipp Hofmann: "Ich kann mich erinnern, als jeder über ihn gesagt hat, der kann nix und ist ein Blinder. Ich habe immer gesagt, er wird noch wichtig. Er hat gegen Darmstadt gezeigt, wie wichtig er sein kann. Er ist eine Komponente, aber es gibt viele andere Komponenten, die wichtig sind. Wir brauchen alle Spieler. Philipp war ein bisschen abgeschrieben, aber nicht intern. Jetzt ist er wieder ein Strohhalm, so schnell geht das im Fußball."

Letsch über den Gegner aus Köln: "Mich interessiert relativ wenig, was beim FC ist. Wir fokussieren uns auf uns. Wir haben dort die Chance zu punkten. Wenn wir gegen Köln punkten, bleibt der Abstand gleich. Ob Köln gut oder schlecht drauf ist, das ist für uns nicht wichtig. Im Vergleich zu Darmstadt sucht Köln spielerische Lösungen. Sie kommen über Flanken, haben eine gewisse Qualität, aber Köln hatte auch seine Probleme." cb / gp