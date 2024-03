VfL Bochum: Mit Passlack - so geht Letsch in das Kellerduell gegen Darmstadt

Der VfL Bochum will ein Zeichen im Abstiegskampf setzen. So geht Thomas Letsch das Duell gegen den Letzten an.

Nach dem 1:1 des 1. FC Köln beim FC Augsburg ist klar. Der VfL Bochum hat vor dem eigenen Spiel gegen Darmstadt 98 einen Zähler Vorsprung eingebüßt.

Mit einem Heimsieg könnte man Darmstadt endgültig abschütteln, zudem Mainz (acht Punkte) und Köln (neun Punkte) richtig distanzieren.

Im Vergleich zum 0:2 beim FSV Mainz 05 hat VfL-Trainer Thomas Letsch seine Elf auf drei Positionen verändert. Überraschung: Ivan Ordets ist nur auf der Bank, dafür rotiert Felix Passlack in die Viererkette.

Zudem müssen Moritz Broschinski und Lukas Daschner raus, dafür beginnen Philipp Hofmann und Christopher Antwi-Adjei.

Das sagten die Trainer vor dem Spiel

Thomas Letsch: "Wir sind noch immer in einer komfortablen Situation. Ich möchte nicht mit dem Gegner tauschen. Der große Zusammenhalt hat uns in der letzten Saison ausgezeichnet. Ich bin überzeugt, dass es auch jetzt so sein wird."

Thorsten Lieberknecht: "Wir gehen positiv in die nächsten Wochen. Die vergangenen anderthalb Wochen haben wir sehr gut genutzt. Die Jungs haben top gearbeitet und alles in die Waagschale geworfen, um sich für den Endspurt vorzubereiten – sowohl physisch als auch psychisch. Wir haben unsere eigene Agenda, blicken nicht so sehr auf die anderen Teams. In unserer Situation wissen wir, dass wir Punkte brauchen. Und wir wollen mit Punkten aus Bochum zurückfahren – am besten mit dreien. Das Stadion in Bochum ist eines der stimmungsvollsten Stadien – gerade unter Flutlicht. Es geht um viel für beide Mannschaften. Jeder will seine Serie beenden. Es wird mit Sicherheit ein hitziges Spiel. Aber es macht Spaß, sich darauf vorzubereiten."

So starten der VfL Bochum und Darmstadt 98

VfL: Riemann - Passlack, Masovic, Schlotterbeck, Bernardo - Losilla Osterhage - Stöger - Antwi-Adjei, Hofmann, Asano

Darmstadt: Schuhen - Isherwood, Müller, Klarer - Karic, Gjasula, Manu, Skarke - Justvan, Vilhelmsson, Honsak

Schiedsrichter: Sven Jablonski